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Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 8 секций
5.0
2
6 080 ₽
6 720 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 8 секций
    Арт. X400132114
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 8 секций

      Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 8 секций

      • -640 ₽
      6 080 ₽
      6 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X400132114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Общий объем, л
      		2.64
      Вес, кг
      		11
      Все характеристики
      • -640 ₽
      6 080 ₽
      6 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор биметаллический Radena 8 секций 500 85 обладает высокими прочностными характеристиками и тепловой эффективностью. При изготовлении радиаторов биметаллических Radena 500 85 8 секций применяются алюминий и сталь. Из последнего материала изготавливается каркас отопительного прибора. Оболочка отливается из алюминия. Батареи отопления не разрушаются из-за электрохимической коррозии и имеют длительный срок работы.

        Преимущества

        • Адаптированность к центральным отопительным системам
        • Высокие показатели термодинамичности
        • Точные геометрические параметры
        • Эргономичное, безопасное исполнение корпуса
        • Большой запас прочности
        • Стойкость к перепадам давления