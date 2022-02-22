Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 8 секций

Преимущества

Адаптированность к центральным отопительным системам

Высокие показатели термодинамичности

Точные геометрические параметры

Эргономичное, безопасное исполнение корпуса

Большой запас прочности

Стойкость к перепадам давления

Радиатор биметаллический Radena 8 секций 500 85 обладает высокими прочностными характеристиками и тепловой эффективностью. При изготовлении радиаторов биметаллических Radena 500 85 8 секций применяются алюминий и сталь. Из последнего материала изготавливается каркас отопительного прибора. Оболочка отливается из алюминия. Батареи отопления не разрушаются из-за электрохимической коррозии и имеют длительный срок работы.