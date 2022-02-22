Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 8 секций
Арт. X400132114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Общий объем, л
|2.64
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Вес, кг
|11
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- Радиатор биметаллический Radena 8 секций 500 85 обладает высокими прочностными характеристиками и тепловой эффективностью. При изготовлении радиаторов биметаллических Radena 500 85 8 секций применяются алюминий и сталь. Из последнего материала изготавливается каркас отопительного прибора. Оболочка отливается из алюминия. Батареи отопления не разрушаются из-за электрохимической коррозии и имеют длительный срок работы.
Преимущества
- Адаптированность к центральным отопительным системам
- Высокие показатели термодинамичности
- Точные геометрические параметры
- Эргономичное, безопасное исполнение корпуса
- Большой запас прочности
- Стойкость к перепадам давления