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Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (10 секций)
5.0
2
4 000 ₽
5 150 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (10 секций)
    Арт. X16912757312
    5.0
    2
    Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (10 секций)
    Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (10 секций)
      Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (10 секций)
      Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (10 секций)

      Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (10 секций)

      • -1 150 ₽
      4 000 ₽
      5 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2.8
      Вес, кг
      		8
      Все характеристики
      • -1 150 ₽
      4 000 ₽
      5 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллический литой радиатор Rommer Optima Bm 500 на 10 секций может использоваться в центральных и индивидуальных отопительных системах.

        Преимущества

        • Коллектор выполнен из нержавеющей стали и представляет собой сварной каркас из продольных и поперечных трубчатых элементов, залитый под высоким давлением алюминиевым сплавом
        • Подобная технология позволяет получить отличную теплопроводность и высокие эксплуатационные характеристики изделия
        • Радиатор разработан специально для России и соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Полностью стальной коллектор