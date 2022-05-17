Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (10 секций)
Арт. X16912757312
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Общий объем, л
|2.8
|
Вес, кг
|8
С этим товаром смотрят
- Биметаллический литой радиатор Rommer Optima Bm 500 на 10 секций может использоваться в центральных и индивидуальных отопительных системах.
Преимущества
- Коллектор выполнен из нержавеющей стали и представляет собой сварной каркас из продольных и поперечных трубчатых элементов, залитый под высоким давлением алюминиевым сплавом
- Подобная технология позволяет получить отличную теплопроводность и высокие эксплуатационные характеристики изделия
- Радиатор разработан специально для России и соответствует ГОСТ 31311-2005
- Полностью стальной коллектор