Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (10 секций)

Преимущества

Коллектор выполнен из нержавеющей стали и представляет собой сварной каркас из продольных и поперечных трубчатых элементов, залитый под высоким давлением алюминиевым сплавом

Подобная технология позволяет получить отличную теплопроводность и высокие эксплуатационные характеристики изделия

Радиатор разработан специально для России и соответствует ГОСТ 31311-2005

Полностью стальной коллектор

Биметаллический литой радиатор Rommer Optima Bm 500 на 10 секций может использоваться в центральных и индивидуальных отопительных системах.