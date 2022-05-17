Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (12 секций)
Арт. X16912757311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|3.36
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Вес, кг
|10
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- Российский литой биметаллический радиатор Rommer Optima Bm 500 на 12 секций отлично подходит для поддержания комфортной температуры в помещении. Благодаря продуманному дизайну и отсутствию острых углов и кромок изделие безопасно в использовании и может устанавливаться в детских комнатах. Гладкая поверхность достигается благодаря высококачественной двухэтапной покраске RAL 9016. Отопительный прибор со стальным коллектором изготовлен с учетом отечественных климатических условий и соответствует ГОСТ 31311-2005.
Преимущества
- Optima - оптимален для частных систем отопления
- Толщина стенки вертикального коллектора 1,8мм
- Обработан антикоррозийным покрытием
- Двухэтапная покраска RAL 9016
- Разработан специально для России
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- Гарантия 5 лет