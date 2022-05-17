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Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (12 секций)
5.0
2
4 800 ₽
6 180 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (12 секций)
    Арт. X16912757311
    5.0
    2
    Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (12 секций)
    Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (12 секций)
      Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (12 секций)
      Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (12 секций)

      Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (12 секций)

      • -1 380 ₽
      4 800 ₽
      6 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757311
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		3.36
      Вес, кг
      		10
      Все характеристики
      • -1 380 ₽
      4 800 ₽
      6 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Российский литой биметаллический радиатор Rommer Optima Bm 500 на 12 секций отлично подходит для поддержания комфортной температуры в помещении. Благодаря продуманному дизайну и отсутствию острых углов и кромок изделие безопасно в использовании и может устанавливаться в детских комнатах. Гладкая поверхность достигается благодаря высококачественной двухэтапной покраске RAL 9016. Отопительный прибор со стальным коллектором изготовлен с учетом отечественных климатических условий и соответствует ГОСТ 31311-2005.

        Преимущества

        • Optima - оптимален для частных систем отопления
        • Толщина стенки вертикального коллектора 1,8мм
        • Обработан антикоррозийным покрытием
        • Двухэтапная покраска RAL 9016
        • Разработан специально для России
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Гарантия 5 лет