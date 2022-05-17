Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (12 секций)

Преимущества

Optima - оптимален для частных систем отопления

Толщина стенки вертикального коллектора 1,8мм

Обработан антикоррозийным покрытием

Двухэтапная покраска RAL 9016

Разработан специально для России

Соответствует ГОСТ 31311-2005

Гарантия 5 лет

Российский литой биметаллический радиатор Rommer Optima Bm 500 на 12 секций отлично подходит для поддержания комфортной температуры в помещении. Благодаря продуманному дизайну и отсутствию острых углов и кромок изделие безопасно в использовании и может устанавливаться в детских комнатах. Гладкая поверхность достигается благодаря высококачественной двухэтапной покраске RAL 9016. Отопительный прибор со стальным коллектором изготовлен с учетом отечественных климатических условий и соответствует ГОСТ 31311-2005.