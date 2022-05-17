Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (4 секции)

Радиатор отопления ROMMER Optima мощностью 520 Ватт это небольшой и простой в установке отопительный прибор. Подключается к центральной системе отопления, работает под давлением в 1,2 МегаПаскалей. Выполнен в соответствии со всеми требованиями государственного стандарта качества, поэтому отличается длительным сроком службы, не боится влаги, устойчив к образованию ржавчины. При изготовлении был отшлифован в три этапа, поэтому не имеет шероховатостей и острых углов, что делает его безопасным для монтажа в детской комнате. Модель rommer optima 500 купить можно в помещения с небольшой площадью для обеспечения комфортного климата в любое время года.

Преимущества

Обладает высоким качеством

Не ржавеет

Эффективно обогревает

Безопасен для детей

Комплектация