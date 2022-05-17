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Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (4 секции)
5.0
2
1 600 ₽
2 060 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (4 секции)
    Арт. X16912757310
    5.0
    2
    Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (4 секции)

      Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (4 секции)

      • -460 ₽
      1 600 ₽
      2 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757310
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.12
      Вес, кг
      		3.24
      Все характеристики
      • -460 ₽
      1 600 ₽
      2 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор отопления ROMMER Optima мощностью 520 Ватт это небольшой и простой в установке отопительный прибор. Подключается к центральной системе отопления, работает под давлением в 1,2 МегаПаскалей. Выполнен в соответствии со всеми требованиями государственного стандарта качества, поэтому отличается длительным сроком службы, не боится влаги, устойчив к образованию ржавчины. При изготовлении был отшлифован в три этапа, поэтому не имеет шероховатостей и острых углов, что делает его безопасным для монтажа в детской комнате. Модель rommer optima 500 купить можно в помещения с небольшой площадью для обеспечения комфортного климата в любое время года.

        Преимущества

        • Обладает высоким качеством
        • Не ржавеет
        • Эффективно обогревает
        • Безопасен для детей

        Комплектация

        • Радиатор
        • Технический паспорт
        • Гарантийный талон
        • Упаковка