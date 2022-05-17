Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (4 секции)
Арт. X16912757310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|1.12
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Вес, кг
|3.24
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- Радиатор отопления ROMMER Optima мощностью 520 Ватт это небольшой и простой в установке отопительный прибор. Подключается к центральной системе отопления, работает под давлением в 1,2 МегаПаскалей. Выполнен в соответствии со всеми требованиями государственного стандарта качества, поэтому отличается длительным сроком службы, не боится влаги, устойчив к образованию ржавчины. При изготовлении был отшлифован в три этапа, поэтому не имеет шероховатостей и острых углов, что делает его безопасным для монтажа в детской комнате. Модель rommer optima 500 купить можно в помещения с небольшой площадью для обеспечения комфортного климата в любое время года.
Преимущества
- Обладает высоким качеством
- Не ржавеет
- Эффективно обогревает
- Безопасен для детей
Комплектация
- Радиатор
- Технический паспорт
- Гарантийный талон
- Упаковка