Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (6 секций)

Преимущества

Optima - оптимален для частных систем отопления

Толщина стенки вертикального коллектора 1,8мм

Обработан антикоррозийным покрытием

Двухэтапная покраска RAL 9016

Разработан специально для России

Соответствует ГОСТ 31311-2005

Гарантия 5 лет

В изготовлении радиаторов Optima 500 применен метод литья под давлением. Многоступенчатое нанесение на внутренние и наружные поверхности фтор-циркониевого слоя и оксидной пленки повышает устойчивость к кратковременному воздействию химическим смесям и примесям — исключает процесс коррозии. Презентабельный внешний вид радиаторов позволяет их вписывать в любой стиль интерьера. Использование в обработке поверхностей 3-х ступенчатого процесса шлифования и двухэтапный процесс покраски исключают отторжение покрасочного слоя.