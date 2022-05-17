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Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (6 секций)
5.0
2
2 400 ₽
3 090 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (6 секций)
    Арт. X16912757313
    5.0
    2
    Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (6 секций)

      Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (6 секций)

      • -690 ₽
      2 400 ₽
      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757313
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.68
      Вес, кг
      		4.8
      Все характеристики
      • -690 ₽
      2 400 ₽
      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • В изготовлении радиаторов Optima 500 применен метод литья под давлением. Многоступенчатое нанесение на внутренние и наружные поверхности фтор-циркониевого слоя и оксидной пленки повышает устойчивость к кратковременному воздействию химическим смесям и примесям — исключает процесс коррозии. Презентабельный внешний вид радиаторов позволяет их вписывать в любой стиль интерьера. Использование в обработке поверхностей 3-х ступенчатого процесса шлифования и двухэтапный процесс покраски исключают отторжение покрасочного слоя.

        Преимущества

        • Optima - оптимален для частных систем отопления
        • Толщина стенки вертикального коллектора 1,8мм
        • Обработан антикоррозийным покрытием
        • Двухэтапная покраска RAL 9016
        • Разработан специально для России
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Гарантия 5 лет