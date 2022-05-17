Алюминиевый радиатор Rommer Optima 500 (6 секций)
Арт. X16912757313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|1.68
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Вес, кг
|4.8
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- В изготовлении радиаторов Optima 500 применен метод литья под давлением. Многоступенчатое нанесение на внутренние и наружные поверхности фтор-циркониевого слоя и оксидной пленки повышает устойчивость к кратковременному воздействию химическим смесям и примесям — исключает процесс коррозии. Презентабельный внешний вид радиаторов позволяет их вписывать в любой стиль интерьера. Использование в обработке поверхностей 3-х ступенчатого процесса шлифования и двухэтапный процесс покраски исключают отторжение покрасочного слоя.
Преимущества
- Optima - оптимален для частных систем отопления
- Толщина стенки вертикального коллектора 1,8мм
- Обработан антикоррозийным покрытием
- Двухэтапная покраска RAL 9016
- Разработан специально для России
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- Гарантия 5 лет