Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 (12 секций)

Преимущества

Profi - произведен для профессионалов

Уникальный дизайн каждой секции

Высокая надежность каждой секции

Разработан ведущими инженерами РФ

Двухэтапная покраска RAL 9016

Соответствует европейскому стандарту ЕN 442

Соответствует ГОСТ 31311-2005

Гарантия 5 лет

Радиаторы Rommer Profi 350 - это собственная разработка инженеров России, подходят для систем отопления частных домов, коттеджей и систем где используется автономное отопление, расположенных в российском климате. Отличаются лаконичным дизайном. Отсутствие острых углов и безупречно белое лакокрасочное покрытие позволяет вписывать их в дизайн интерьера любого стиля. Модель рекомендована для монтажа в системах отопления зданий и домов общественного и жилого назначения: в квартирах с детьми, детских садах, больницах, досуговых центрах, школах. Внутренние поверхности радиаторов обработаны эксклюзивным антикоррозийным составом, в который входят фторцирконий и оксидная пленка, устойчивая к химическим веществам. Для получения долговечного покрытия используется высококачественная порошковая эмаль.