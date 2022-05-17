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Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 (8 секций)
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 (8 секций)
    Арт. НЕПРИКАЯННЫЕ45259
    5.0
    2
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 (8 секций)

      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 (8 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. НЕПРИКАЯННЫЕ45259
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2
      Вес, кг
      		6.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиаторы Rommer Profi 350 - это собственная разработка инженеров России, подходят для систем отопления частных домов, коттеджей и систем где используется автономное отопление, расположенных в российском климате. Отличаются лаконичным дизайном. Отсутствие острых углов и безупречно белое лакокрасочное покрытие позволяет вписывать их в дизайн интерьера любого стиля. Модель рекомендована для монтажа в системах отопления зданий и домов общественного и жилого назначения: в квартирах с детьми, детских садах, больницах, досуговых центрах, школах. Внутренние поверхности радиаторов обработаны эксклюзивным антикоррозийным составом, в который входят фторцирконий и оксидная пленка, устойчивая к химическим веществам. Для получения долговечного покрытия используется высококачественная порошковая эмаль.

        Преимущества

        • Profi - произведен для профессионалов
        • Уникальный дизайн каждой секции
        • Высокая надежность каждой секции
        • Разработан ведущими инженерами РФ
        • Двухэтапная покраска RAL 9016
        • Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Гарантия 5 лет