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Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
    Арт. О00000005498
    5.0
    2
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)

      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005498
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2.8
      Вес, кг
      		11
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевый радиатор ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 10 секций RAL9016 82485 используется в системах отопления зданий, домов общественного и жилого назначения. Площадь обогрева - 18 кв. м. Благодаря прекрасным техническим характеристикам и эстетичному внешнему виду модель пользуется популярностью среди потребителей. Многоступенчатая обработка поверхностей обеспечивает великолепные антикоррозийные свойства.

        Преимущества

        • Уникальный дизайн каждой секции
        • Радиаторы разработаны c учетом Российских условий эксплуатации
        • Соответсвует европейским (ЕN 442) и российским стандартам (ГОСТ 31311-2005)
        • Полностью стальной коллектор - для радиаторов Bi 500-80-150/ Bi 350-80-130 (Profi 500/Profi 350) и Optima Bm 500
        • Широкий вертикальный коллектор, позволяющий беспрепятственно проходить загрязненному теплоносителю
        • Двухэтапная покраска (RAL9016)
        • Максимальная температура теплоносителя 110 С