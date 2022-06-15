Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)

Преимущества

Уникальный дизайн каждой секции

Радиаторы разработаны c учетом Российских условий эксплуатации

Соответсвует европейским (ЕN 442) и российским стандартам (ГОСТ 31311-2005)

Полностью стальной коллектор - для радиаторов Bi 500-80-150/ Bi 350-80-130 (Profi 500/Profi 350) и Optima Bm 500

Широкий вертикальный коллектор, позволяющий беспрепятственно проходить загрязненному теплоносителю

Двухэтапная покраска (RAL9016)

Максимальная температура теплоносителя 110 С

Алюминиевый радиатор ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 10 секций RAL9016 82485 используется в системах отопления зданий, домов общественного и жилого назначения. Площадь обогрева - 18 кв. м. Благодаря прекрасным техническим характеристикам и эстетичному внешнему виду модель пользуется популярностью среди потребителей. Многоступенчатая обработка поверхностей обеспечивает великолепные антикоррозийные свойства.