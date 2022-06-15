Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (10 секций)
Арт. О00000005498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|2.8
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Вес, кг
|11
- Алюминиевый радиатор ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 10 секций RAL9016 82485 используется в системах отопления зданий, домов общественного и жилого назначения. Площадь обогрева - 18 кв. м. Благодаря прекрасным техническим характеристикам и эстетичному внешнему виду модель пользуется популярностью среди потребителей. Многоступенчатая обработка поверхностей обеспечивает великолепные антикоррозийные свойства.
Преимущества
- Уникальный дизайн каждой секции
- Радиаторы разработаны c учетом Российских условий эксплуатации
- Соответсвует европейским (ЕN 442) и российским стандартам (ГОСТ 31311-2005)
- Полностью стальной коллектор - для радиаторов Bi 500-80-150/ Bi 350-80-130 (Profi 500/Profi 350) и Optima Bm 500
- Широкий вертикальный коллектор, позволяющий беспрепятственно проходить загрязненному теплоносителю
- Двухэтапная покраска (RAL9016)
- Максимальная температура теплоносителя 110 С