Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)

Преимущества

Profi - произведен для профессионалов

Уникальный дизайн каждой секции

Высокая надежность каждой секции

Разработан ведущими инженерами РФ

Двухэтапная покраска RAL 9016

Соответствует европейскому стандарту ЕN 442

Соответствует ГОСТ 31311-2005

Гарантия 5 лет

Модель Profi 500 пользуется спросом на рынках России и Восточной Европы благодаря высоким техническим характеристикам и эстетичному внешнему виду. Радиаторы Profi 500 превосходно зарекомендовали себя в работе на всей территории Российской Федерации. Великолепные антикоррозийные свойства обеспечены многоступенчатой обработкой поверхностей: внутренние – инновационным антикоррозийным покрытием с нанесением слоя фторциркония и стойкой оксидной пленки, внешние – лакокрасочному покрытию порошковой эмалью. Надежность гарантирована 3-х этапным контролем качества, оборудование прошло испытание в независимых лабораториях.