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Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
    Арт. О00000005497
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)

      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005497
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		3.36
      Вес, кг
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
      Нет в наличии
      5.0
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Модель Profi 500 пользуется спросом на рынках России и Восточной Европы благодаря высоким техническим характеристикам и эстетичному внешнему виду. Радиаторы Profi 500 превосходно зарекомендовали себя в работе на всей территории Российской Федерации. Великолепные антикоррозийные свойства обеспечены многоступенчатой обработкой поверхностей: внутренние – инновационным антикоррозийным покрытием с нанесением слоя фторциркония и стойкой оксидной пленки, внешние – лакокрасочному покрытию порошковой эмалью. Надежность гарантирована 3-х этапным контролем качества, оборудование прошло испытание в независимых лабораториях.

        Преимущества

        • Profi - произведен для профессионалов
        • Уникальный дизайн каждой секции
        • Высокая надежность каждой секции
        • Разработан ведущими инженерами РФ
        • Двухэтапная покраска RAL 9016
        • Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Гарантия 5 лет