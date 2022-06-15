Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
Арт. О00000005497
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|3.36
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Вес, кг
|12
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- Модель Profi 500 пользуется спросом на рынках России и Восточной Европы благодаря высоким техническим характеристикам и эстетичному внешнему виду. Радиаторы Profi 500 превосходно зарекомендовали себя в работе на всей территории Российской Федерации. Великолепные антикоррозийные свойства обеспечены многоступенчатой обработкой поверхностей: внутренние – инновационным антикоррозийным покрытием с нанесением слоя фторциркония и стойкой оксидной пленки, внешние – лакокрасочному покрытию порошковой эмалью. Надежность гарантирована 3-х этапным контролем качества, оборудование прошло испытание в независимых лабораториях.
Преимущества
- Profi - произведен для профессионалов
- Уникальный дизайн каждой секции
- Высокая надежность каждой секции
- Разработан ведущими инженерами РФ
- Двухэтапная покраска RAL 9016
- Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- Гарантия 5 лет