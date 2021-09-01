Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)

Преимущества

Двухступенчатая система окраски RAL 9016

Температура теплоносителя - 110 градусов

Давление опрессовки - 2.4 МПа

Стандарт подводки - 1 дюйм

Уникальный дизайн каждой секции ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 4 секции RAL9016 82482

Соответствует европейскому стандарту ЕN 442

Соответствует ГОСТ 31311-2005

3-х этапный контроль качества

Алюминиевый радиатор ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 4 секции RAL9016 82482 представляет собой компактный прибор, который используется в системах отопления зданий, домов общественного и жилого назначения. Площадь обогрева - 7 кв. м. Для защиты от коррозии на внешние поверхности изделия нанесена порошковая эмаль. Высокая надежность и уникальный дизайн выгодно выделяют модель среди аналогов.