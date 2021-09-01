Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
Арт. О00000005501
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|1.12
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Вес, кг
|4
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- Алюминиевый радиатор ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 4 секции RAL9016 82482 представляет собой компактный прибор, который используется в системах отопления зданий, домов общественного и жилого назначения. Площадь обогрева - 7 кв. м. Для защиты от коррозии на внешние поверхности изделия нанесена порошковая эмаль. Высокая надежность и уникальный дизайн выгодно выделяют модель среди аналогов.
Преимущества
- Двухступенчатая система окраски RAL 9016
- Температура теплоносителя - 110 градусов
- Давление опрессовки - 2.4 МПа
- Стандарт подводки - 1 дюйм
- Уникальный дизайн каждой секции ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 4 секции RAL9016 82482
- Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- 3-х этапный контроль качества