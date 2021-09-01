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Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
5.0
1
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
    Арт. О00000005501
    5.0
    1
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)

      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (4 секции)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005501
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.12
      Вес, кг
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Нет в наличии
      5.0
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (12 секций)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевый радиатор ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 4 секции RAL9016 82482 представляет собой компактный прибор, который используется в системах отопления зданий, домов общественного и жилого назначения. Площадь обогрева - 7 кв. м. Для защиты от коррозии на внешние поверхности изделия нанесена порошковая эмаль. Высокая надежность и уникальный дизайн выгодно выделяют модель среди аналогов.

        Преимущества

        • Двухступенчатая система окраски RAL 9016
        • Температура теплоносителя - 110 градусов
        • Давление опрессовки - 2.4 МПа
        • Стандарт подводки - 1 дюйм
        • Уникальный дизайн каждой секции ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 4 секции RAL9016 82482
        • Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • 3-х этапный контроль качества