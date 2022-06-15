Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)

Преимущетсва

Двухступенчатая система окраски RAL 9016

Температура теплоносителя - 110 градусов

Давление опрессовки - 2.4 МПа

Стандарт подводки - 1 дюйм

Уникальный дизайн каждой секции ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 6 секций RAL9016 82483

Соответствует европейскому стандарту ЕN 442

Соответствует ГОСТ 31311-2005

3-х этапный контроль качества

Алюминиевый радиатор ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 6 секций RAL9016 82483 представляет собой отопительный прибор, площадь обогрева которого составляет 10.5 кв. м. Для защиты от коррозии внутренние и внешние поверхности изделия подвергаются многоступенчатой обработке. Благодаря небольшим габаритам, эстетичному внешнему виду, прекрасным техническим характеристикам модель пользуется популярностью среди покупателей.