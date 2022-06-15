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Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)
    Арт. О00000005500
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)
    Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)
      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)

      Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005500
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.68
      Вес, кг
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевый радиатор ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 6 секций RAL9016 82483 представляет собой отопительный прибор, площадь обогрева которого составляет 10.5 кв. м. Для защиты от коррозии внутренние и внешние поверхности изделия подвергаются многоступенчатой обработке. Благодаря небольшим габаритам, эстетичному внешнему виду, прекрасным техническим характеристикам модель пользуется популярностью среди покупателей.

        Преимущетсва

        • Двухступенчатая система окраски RAL 9016
        • Температура теплоносителя - 110 градусов
        • Давление опрессовки - 2.4 МПа
        • Стандарт подводки - 1 дюйм
        • Уникальный дизайн каждой секции ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 6 секций RAL9016 82483
        • Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • 3-х этапный контроль качества