Радиатор алюминиевый Rommer Profi 500 (6 секций)
Арт. О00000005500
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|1.68
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Вес, кг
|6
- Алюминиевый радиатор ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 6 секций RAL9016 82483 представляет собой отопительный прибор, площадь обогрева которого составляет 10.5 кв. м. Для защиты от коррозии внутренние и внешние поверхности изделия подвергаются многоступенчатой обработке. Благодаря небольшим габаритам, эстетичному внешнему виду, прекрасным техническим характеристикам модель пользуется популярностью среди покупателей.
Преимущетсва
- Двухступенчатая система окраски RAL 9016
- Температура теплоносителя - 110 градусов
- Давление опрессовки - 2.4 МПа
- Стандарт подводки - 1 дюйм
- Уникальный дизайн каждой секции ROMMER Profi 500 AL500-80-80-100 6 секций RAL9016 82483
- Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- 3-х этапный контроль качества