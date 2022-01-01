Радиатор отопления алюминиевый Royal Thermo OPTIMAL 500/85 10секц.
Арт. X1691275762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|31
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Вес, кг
|12
- Алюминиевый радиатор Royal Thermo OPTIMAL 500 10 секц. оснащен прочным корпусом, выполненным из сплава алюминия, кремния и титана методом литья под давлением.
Преимущества
- Высококачественная двух этапная покраска
- Широкий вертикальный коллектор обеспечивает беспрепятственное прохождение загрязненного теплоносителя
- Травмобезопасность - скругленные формы, отсутствие углов иострых кромок
- Данный радиатор разработан для специфических российских условий эксплуатации
- Устойчивость алюминиевого радиатора Royal Thermo OPTIMAL 500 10 секц. к коррозии обеспечивается за счет использования легирующих добавок