Радиатор отопления алюминиевый Royal Thermo OPTIMAL 500/85 10секц.

Преимущества

Высококачественная двух этапная покраска

Широкий вертикальный коллектор обеспечивает беспрепятственное прохождение загрязненного теплоносителя

Травмобезопасность - скругленные формы, отсутствие углов иострых кромок

Данный радиатор разработан для специфических российских условий эксплуатации

Устойчивость алюминиевого радиатора Royal Thermo OPTIMAL 500 10 секц. к коррозии обеспечивается за счет использования легирующих добавок





Алюминиевый радиатор Royal Thermo OPTIMAL 500 10 секц. оснащен прочным корпусом, выполненным из сплава алюминия, кремния и титана методом литья под давлением.