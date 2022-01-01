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Радиатор отопления алюминиевый Royal Thermo OPTIMAL 500/85 10секц.
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор отопления алюминиевый Royal Thermo OPTIMAL 500/85 10секц.
    Арт. X1691275762
    Радиатор отопления алюминиевый Royal Thermo OPTIMAL 500/85 10секц.

      Радиатор отопления алюминиевый Royal Thermo OPTIMAL 500/85 10секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X1691275762

      Характеристики

      Производитель
      		Konner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		31
      Вес, кг
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевый радиатор Royal Thermo OPTIMAL 500 10 секц. оснащен прочным корпусом, выполненным из сплава алюминия, кремния и титана методом литья под давлением.

        Преимущества

        • Высококачественная двух этапная покраска
        • Широкий вертикальный коллектор обеспечивает беспрепятственное прохождение загрязненного теплоносителя
        • Травмобезопасность - скругленные формы, отсутствие углов иострых кромок
        • Данный радиатор разработан для специфических российских условий эксплуатации
        • Устойчивость алюминиевого радиатора Royal Thermo OPTIMAL 500 10 секц. к коррозии обеспечивается за счет использования легирующих добавок