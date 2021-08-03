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Радиатор алюминиевыйTERMICA tOrrid 500/80 10 секц.
5.0
1
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевыйTERMICA tOrrid 500/80 10 секц.
    Арт. X16912757228
    5.0
    1
    Радиатор алюминиевыйTERMICA tOrrid 500/80 10 секц.

      Радиатор алюминиевыйTERMICA tOrrid 500/80 10 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Termica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		3.1
      Вес, кг
      		6.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиатор алюминиевый Termica Torrid производится компанией Termica и полностью адаптированы под российские условия эксплуатации. Радиатор компании Termica отличается исключительной надежностью и продолжительным сроком службы, предназначен для использования в системах автономного и централизованного отопления. 

        Преимущества

        • Окраска радиатора производится в два этапа: сначала его наружные поверхности окрашиваются методом анафореза, а затем покрываются порошковой эпоксидной эмалью в электростатическом поле с последующей полимеризацией
        • Радиатор Torrid имеет сертификат соответствия ГОСТ
        • Гарантия производителя - 10 лет, при соблюдении указаний по эксплуатации
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