Преимущества

Окраска радиатора производится в два этапа: сначала его наружные поверхности окрашиваются методом анафореза, а затем покрываются порошковой эпоксидной эмалью в электростатическом поле с последующей полимеризацией

Радиатор Torrid имеет сертификат соответствия ГОСТ

Гарантия производителя - 10 лет, при соблюдении указаний по эксплуатации

Радиатор алюминиевый Termica Torrid производится компанией Termica и полностью адаптированы под российские условия эксплуатации. Радиатор компании Termica отличается исключительной надежностью и продолжительным сроком службы, предназначен для использования в системах автономного и централизованного отопления.