Радиатор алюминиевый TERMICA tOrrid 500/80 8 секц.
Арт. X16912757224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.72
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Макс. рабочее давление, МПа
|1.8
- Радиатор алюминиевый Termica Torrid производится компанией Termica и полностью адаптированы под российские условия эксплуатации. Радиатор компании Termica отличается исключительной надежностью и продолжительным сроком службы, предназначен для использования в системах автономного и централизованного отопления.
Преимущества
- Окраска радиатора производится в два этапа: сначала его наружные поверхности окрашиваются методом анафореза, а затем покрываются порошковой эпоксидной эмалью в электростатическом поле с последующей полимеризацией
- Радиатор Torrid имеет сертификат соответствия ГОСТ
- Гарантия производителя - 10 лет, при соблюдении указаний по эксплуатации