Радиатор биметаллический TERMICA Bitherm 80/500 10 секц.

Преимущества

Герметичность в местах соединений секций обеспечивается уплотнительными фторопластовыми прокладками

Высокая теплоотдача

Современный дизайн

Высокая устойчивость к гидроударам

Полностью биметаллический радиатор

Биметаллический радиатор TERMICA Bitherm 80 500 сек.10 предназначен для установки в помещениях с центральной системой отопления. Теплоносителем является вода. Радиаторы выполнены из алюминия, коллектор изготовлен из стали. Использование высококачественных материалов позволяет увеличить срок эксплуатации отопительных приборов.