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Радиатор биметаллический TERMICA Bitherm 80/500 10 секц.
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Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический TERMICA Bitherm 80/500 10 секц.
    Арт. X400132108
    Радиатор биметаллический TERMICA Bitherm 80/500 10 секц.

      Радиатор биметаллический TERMICA Bitherm 80/500 10 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X400132108

      Характеристики

      Производитель
      		Termica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		17.7
      Макс. рабочее давление, МПа
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Биметаллический радиатор TERMICA Bitherm 80 500 сек.10 предназначен для установки в помещениях с центральной системой отопления. Теплоносителем является вода. Радиаторы выполнены из алюминия, коллектор изготовлен из стали. Использование высококачественных материалов позволяет увеличить срок эксплуатации отопительных приборов.

        Преимущества

        • Герметичность в местах соединений секций обеспечивается уплотнительными фторопластовыми прокладками
        • Высокая теплоотдача
        • Современный дизайн
        • Высокая устойчивость к гидроударам
        • Полностью биметаллический радиатор