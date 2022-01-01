Радиатор биметаллический TERMICA Bitherm 80/500 10 секц.
Арт. X400132108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|17.7
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Макс. рабочее давление, МПа
|2
- Биметаллический радиатор TERMICA Bitherm 80 500 сек.10 предназначен для установки в помещениях с центральной системой отопления. Теплоносителем является вода. Радиаторы выполнены из алюминия, коллектор изготовлен из стали. Использование высококачественных материалов позволяет увеличить срок эксплуатации отопительных приборов.
Преимущества
- Герметичность в местах соединений секций обеспечивается уплотнительными фторопластовыми прокладками
- Высокая теплоотдача
- Современный дизайн
- Высокая устойчивость к гидроударам
- Полностью биметаллический радиатор