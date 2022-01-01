Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.

Преимущества:

Высокая теплоотдача каждой секции;

Пригодность для эксплуатации в системах с перепадами давления;

Износостойкое покрытие корпуса;

Привлекательный дизайн;

Срок службы 30 лет;

Доступная цена.

Радиаторы Konner 350 — современные приборы, имеющие конструкцию, максимально адаптированную для эксплуатации в российских центральных отопительных системах. Они могут устанавливаться как в многоквартирных домах, так и любых общественных или административных зданиях. Оазис Konner 350 80 12 секций имеет классический дизайн и небольшие габариты. Поверхность отопительного прибора покрыта высококачественной эмалью, не теряющей привлекательный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации. Радиатор Konner 350 80 производится на современном оборудовании, проходит многоступенчатый контроль качества. Он имеет прочный, герметичный корпус, не разрушающийся от электрохимической коррозии и выдерживающий гидравлические удары.В интернет-магазине «Бигам» биметаллические радиаторы отопления можно заказать по доступной стоимости. Мы предоставляем все гарантии производителя, при необходимости доставляем товары курьером. Купить данную модель радиатора можно через удобные онлайн-сервисы нашего сайта. Чтобы подобрать отопительное оборудование по низким ценам, следите за нашими акциями.