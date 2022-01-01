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Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
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Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
    Арт. X16912757126
    Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
    Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
    Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
    Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
    Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
      Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
      Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
      Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
      Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.
      Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.

      Радиатор отопления биметаллический Konner 350/80 12 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757126

      Характеристики

      Производитель
      		Konner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		16.8
      Макс. рабочее давление, МПа
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиаторы Konner 350 — современные приборы, имеющие конструкцию, максимально адаптированную для эксплуатации в российских центральных отопительных системах. Они могут устанавливаться как в многоквартирных домах, так и любых общественных или административных зданиях. Оазис Konner 350 80 12 секций имеет классический дизайн и небольшие габариты. Поверхность отопительного прибора покрыта высококачественной эмалью, не теряющей привлекательный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации. Радиатор Konner 350 80 производится на современном оборудовании, проходит многоступенчатый контроль качества. Он имеет прочный, герметичный корпус, не разрушающийся от электрохимической коррозии и выдерживающий гидравлические удары.

        Преимущества:

        • Высокая теплоотдача каждой секции;
        • Пригодность для эксплуатации в системах с перепадами давления;
        • Износостойкое покрытие корпуса;
        • Привлекательный дизайн;
        • Срок службы 30 лет;
        • Доступная цена.

        В интернет-магазине «Бигам» биметаллические радиаторы отопления можно заказать по доступной стоимости. Мы предоставляем все гарантии производителя, при необходимости доставляем товары курьером. Купить данную модель радиатора можно через удобные онлайн-сервисы нашего сайта. Чтобы подобрать отопительное оборудование по низким ценам, следите за нашими акциями.