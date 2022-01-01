Радиатор биметаллический Konner 500/80 4 секц.
Арт. X16912757134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.8
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Макс. рабочее давление, МПа
|3
- KONNER BIMETAL- это линейка высококачественных радиаторов из биметалла для индивидуальных систем отопления, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации. Модели серии BIMETAL отличаются высокой для подобных радиаторов теплоотдачей, проверенной годами использования непревзойдённой надёжностью и простотой в эксплуатации.
Преимущества:
- Модель BIMETAL350 полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005 и успешно прошла испытания в аккредитованном испытательном центре, имеет официальный протокол испытаний и Сертификат соответствия РФ
- Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001). Требуемый уровень качества сырья и производимой продукции контролируется на всех этапах производства представителями нашей компании.
- Вся продукция KONNER проходит регулярную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, имеет гарантию качества сроком на 5 лет.