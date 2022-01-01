Радиатор биметаллический Konner 500/80 6 секц.

Преимущества:

Высокая прочность: горизонтальный и вертикальный коллекторы из высоколегированной стали.

Используются в любых системах.

Высокая теплоотдача.

Не инертны.

Масса меньше чугунных, но похожи по свойствам.

Радиаторы отопления биметаллические Konner Bimetal предназначены для эксплуатации в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.