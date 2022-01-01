Радиатор биметаллический Konner 500/80 6 секц.
Арт. X16912757119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|6.6
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Макс. рабочее давление, МПа
|3
- Радиаторы отопления биметаллические Konner Bimetal предназначены для эксплуатации в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.
Преимущества:
- Высокая прочность: горизонтальный и вертикальный коллекторы из высоколегированной стали.
- Используются в любых системах.
- Высокая теплоотдача.
- Не инертны.
- Масса меньше чугунных, но похожи по свойствам.