Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Радиатор биметаллический Konner 500/80 6 секц.
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Konner 500/80 6 секц.
    Арт. X16912757119
    Радиатор биметаллический Konner 500/80 6 секц.

      Радиатор биметаллический Konner 500/80 6 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757119

      Характеристики

      Производитель
      		Konner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		6.6
      Макс. рабочее давление, МПа
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиаторы отопления биметаллические Konner Bimetal предназначены для эксплуатации в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.

        Преимущества:

        • Высокая прочность: горизонтальный и вертикальный коллекторы из высоколегированной стали.
        • Используются в любых системах.
        • Высокая теплоотдача.
        • Не инертны.
        • Масса меньше чугунных, но похожи по свойствам.