Радиатор биметаллический Konner 500/80 10 секций

Преимущества:

Модель BIMETAL 80 полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005 и успешно прошла испытания в аккредитованном испытательном центре, имеет официальный протокол испытаний и Сертификат соответствия РФ.

Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001). Требуемый уровень качества сырья и производимой продукции контролируется на всех этапах производства представителями нашей компании.

Вся продукция KONNER проходит регулярную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, имеет гарантию качества сроком на 5 лет.

KONNER BIMETAL - это линейка высококачественных радиаторов из биметалла для индивидуальных систем отопления, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации. Модели серии BIMETAL отличаются высокой для подобных радиаторов теплоотдачей, проверенной годами использования непревзойдённой надёжностью и простотой в эксплуатации.