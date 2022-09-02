Радиатор биметаллический Konner 500/80 10 секций
Арт. X40013233
Характеристики
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Производитель
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Материал
|биметаллический сплав
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Тепловая мощность, Вт
|1700
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Количество секций, шт
|10
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Межосевое расстояние, мм
|500
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Боковое подключение
|Да
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Макс. рабочее давление, МПа
|3
- KONNER BIMETAL - это линейка высококачественных радиаторов из биметалла для индивидуальных систем отопления, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации. Модели серии BIMETAL отличаются высокой для подобных радиаторов теплоотдачей, проверенной годами использования непревзойдённой надёжностью и простотой в эксплуатации.
Преимущества:
- Модель BIMETAL 80 полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005 и успешно прошла испытания в аккредитованном испытательном центре, имеет официальный протокол испытаний и Сертификат соответствия РФ.
- Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001). Требуемый уровень качества сырья и производимой продукции контролируется на всех этапах производства представителями нашей компании.
- Вся продукция KONNER проходит регулярную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, имеет гарантию качества сроком на 5 лет.