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Радиатор биметаллический Lammin ECO 500-80, 6 секций
5.0
2
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Lammin ECO 500-80, 6 секций
    Арт. X16912757248
    5.0
    2
    Радиатор биметаллический Lammin ECO 500-80, 6 секций

      Радиатор биметаллический Lammin ECO 500-80, 6 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757248
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lammin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.2
      Вес, кг
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • В конструкции прибора комбинируются алюминиевый корпус и стальные трубы. Благодаря этому радиатор защищен от перепадов температуры и давления, а корпус защищен от ржавчины. Корпус биметаллических радиаторов выполнен из алюминия — металла, обладающего высоким коэффициентом теплопроводности и малой инерционностью. Это делает наши радиаторы отопительными приборами с высокой эффективностью.

        Преимущества

        • Гарантия от производителя — 7 лет
        • Оптимальны в системах центрального отопления
        • Качество европейского уровня
        • Высокая износостойкость