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Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 10 секций
5.0
1
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 10 секций
    Арт. X40013275
    5.0
    1
    Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 10 секций

      Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 10 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X40013275
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Общий объем, л
      		1.8
      Вес, кг
      		12.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллические радиаторы предназначены для отопления многоэтажных домов. В этих радиаторах секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора. Конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым корпусом. Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью Благодаря этой технологии прибор максимально устойчив к воздействию избыточного давления при гидравлических ударах в системах отопления. Особый дизайн, вертикальные и горизонтальные ребра биметаллического радиатора улучшают проход воздуха, что увеличивает теплоотдачу.

        Преимущества

        • Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью
        • Выдерживает высокое давление в системе, что позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных зданиях до 40 этажей
        • Коррозийная устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с жесткой водопроводной водой
        • Способность обеспечивать быструю передачу тепла воздуху
        • Современная система контроля качества на различных этапах
        • Гарантия - 15 лет