Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 10 секций
Арт. X40013275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Общий объем, л
|1.8
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Вес, кг
|12.8
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- Биметаллические радиаторы предназначены для отопления многоэтажных домов. В этих радиаторах секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора. Конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым корпусом. Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью Благодаря этой технологии прибор максимально устойчив к воздействию избыточного давления при гидравлических ударах в системах отопления. Особый дизайн, вертикальные и горизонтальные ребра биметаллического радиатора улучшают проход воздуха, что увеличивает теплоотдачу.
Преимущества
- Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью
- Выдерживает высокое давление в системе, что позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных зданиях до 40 этажей
- Коррозийная устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с жесткой водопроводной водой
- Способность обеспечивать быструю передачу тепла воздуху
- Современная система контроля качества на различных этапах
- Гарантия - 15 лет