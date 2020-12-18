Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 8 секций

Биметаллический радиатор Oasis 500/80/8 является отличным выбором для отопления помещений средней площади. Его мощность превышает один килоВатт, а современное исполнение конструкции из стали с алюминиевым покрытием обладает высокой устойчивостью к ржавлению и колебаниям давления в трубной сети. Данные качества дают возможность монтажа радиатора даже в многоэтажных зданиях, и качественно отопит квартиры в домах с числом этажей менее сорока. Радиатор обеспечивает эффективную диффузию производимого тепла в воздухе, равномерно обогревая жилые комнаты и общественные помещения. Даже при снижении температуры или теплопроводности теплоносителя радиатор Oasis 500/80 8 секций не уменьшает степень обогрева, ведь каждая его секция имеет как горизонтальную, так и вертикальную гребенку.

Преимущества

Быстро передает тепло в воздух

Сохраняет нагрев при перепадах давления

Не снижает КПД при уменьшении температуры теплоносителя

Не боится влаги, не ржавеет

Работает в многоквартирных зданиях высотой до 40 этажей

Комплектация