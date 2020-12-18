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Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 8 секций
3.8
4
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 8 секций
    Арт. X40013283
    3.8
    4
    Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 8 секций

      Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 8 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X40013283
      3.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Общий объем, л
      		1.44
      Вес, кг
      		10.27
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллический радиатор Oasis 500/80/8 является отличным выбором для отопления помещений средней площади. Его мощность превышает один килоВатт, а современное исполнение конструкции из стали с алюминиевым покрытием обладает высокой устойчивостью к ржавлению и колебаниям давления в трубной сети. Данные качества дают возможность монтажа радиатора даже в многоэтажных зданиях, и качественно отопит квартиры в домах с числом этажей менее сорока. Радиатор обеспечивает эффективную диффузию производимого тепла в воздухе, равномерно обогревая жилые комнаты и общественные помещения. Даже при снижении температуры или теплопроводности теплоносителя радиатор Oasis 500/80 8 секций не уменьшает степень обогрева, ведь каждая его секция имеет как горизонтальную, так и вертикальную гребенку.

        Преимущества

        • Быстро передает тепло в воздух
        • Сохраняет нагрев при перепадах давления
        • Не снижает КПД при уменьшении температуры теплоносителя
        • Не боится влаги, не ржавеет
        • Работает в многоквартирных зданиях высотой до 40 этажей

        Комплектация

        • Радиатор
        • Паспорт
        • Гарантийный талон
        • Упаковка