Радиатор биметаллический Oasis 500/80, 8 секций
Арт. X40013283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Общий объем, л
|1.44
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Вес, кг
|10.27
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- Биметаллический радиатор Oasis 500/80/8 является отличным выбором для отопления помещений средней площади. Его мощность превышает один килоВатт, а современное исполнение конструкции из стали с алюминиевым покрытием обладает высокой устойчивостью к ржавлению и колебаниям давления в трубной сети. Данные качества дают возможность монтажа радиатора даже в многоэтажных зданиях, и качественно отопит квартиры в домах с числом этажей менее сорока. Радиатор обеспечивает эффективную диффузию производимого тепла в воздухе, равномерно обогревая жилые комнаты и общественные помещения. Даже при снижении температуры или теплопроводности теплоносителя радиатор Oasis 500/80 8 секций не уменьшает степень обогрева, ведь каждая его секция имеет как горизонтальную, так и вертикальную гребенку.
Преимущества
- Быстро передает тепло в воздух
- Сохраняет нагрев при перепадах давления
- Не снижает КПД при уменьшении температуры теплоносителя
- Не боится влаги, не ржавеет
- Работает в многоквартирных зданиях высотой до 40 этажей
Комплектация
- Радиатор
- Паспорт
- Гарантийный талон
- Упаковка