Радиатор биметаллический Radena 150/85 10 секц.

Преимущества

Возможность монтажа в системах с любым теплоносителем;

Хороший коэффициент теплоотдачи;

Простой монтаж;

Безопасное исполнение корпуса;

Герметичная конструкция;

Длительный срок безремонтной эксплуатации;

Стойкость к перепадам давления и пневмоударам в системе.





Радиатор биметаллический Radena 150 85 10 — это недорогое отопительное устройство, обеспечивающее качественный обогрев помещений различного назначения в холодное время года. Представленная модель имеет небольшое межосевое расстояние, благодаря чему ее можно устанавливать в помещения, имеющие ограниченное пространство под окном. Применяется в квартирах, частных домах, офисах и административных помещениях, школах, больницах и мн. др. Радиатор Radena 150 85 10 подойдет для монтажа в стандартные центральные отопительные системы. Предусмотрено боковое подсоединение, сам прибор имеет классическое исполнение. Благодаря элегантному дизайну и белоснежному цвету корпуса батарея может быть использована в любом интерьере. Отопительные приборы Radena 150 85 10 секций изготавливаются на основе качественного сырья. Для производства водопроводящего канала используется высокопрочная сталь. «Оболочка» радиатора отливается из качественного алюминиевого сплава. Все элементы прочно объединены друг с другом с помощью паронитовых прокладок со стальными ниппелями. Благодаря такому устройству теплоноситель (вода) не контактирует с алюминием, поэтому исключаются условия для возникновения коррозии в кислой среде.Радиатор Radena 150 85 10 купить можно в интернет-магазине «Бигам» с доставкой в любой город страны и курьером до дома. У нас сформированы доступные цены, постоянно проводятся различные акции. Здесь Radena 150 85 10 можно купить в любое удобное для Вас время — достаточно оформить заказ через сервисы нашего сайта.