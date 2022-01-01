Радиатор биметаллический Radena 150/85 12 секц.

Преимущества

Высокие показатели по теплоотдаче у каждой секции;

Ударопрочный корпус, надежно защищенный от протечек;

Износостойкое покрытие;

Привлекательный внешний вид;

Стойкость к перепадам давления в системе теплоснабжения;

Большой рабочий ресурс.

Radena 150 85 12 секций — биметаллический обогреватель, обладающий повышенной прочностью и стойкостью к электрохимической коррозии. Данная модель специально разработана для установки в современные отопительные сети многоквартирных домов и общественных зданий. Радиатор Radena 150 85 12 рассчитан на эксплуатацию в системах теплоснабжения с температурой воды не выше 110 градусов. За счет классического исполнения и белого цвета отопительный прибор органично впишется в любой дизайн интерьера. Радиатор отопления Radena 150 85 12 имеет стальной каркас с алюминиевой оболочкой. Все секции прочно соединены между собой паронитовыми прокладками и нержавеющими ниппелями. За счет уникальной конструкции прибор не подвержен разрушению от электрохимической коррозии и легко выдерживает гидравлические удары в системе.В интернет-магазине «Бигам» отопитель Radena 150 85 12 купить можно по доступной стоимости. Вся продукция у нас реализуется напрямую без посредников. При необходимости, наш магазин доставит отопительный прибор курьером. Узнать подробные условия сотрудничества можно на сайте магазина «Бигам». Там же указаны технические характеристики на Radena 150 85 12, его цена и информация о наличии.