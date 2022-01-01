Радиатор биметаллический Radena 150/85 12 секц.
Арт. X16912757219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|10.56
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|14.4
- Radena 150 85 12 секций — биметаллический обогреватель, обладающий повышенной прочностью и стойкостью к электрохимической коррозии. Данная модель специально разработана для установки в современные отопительные сети многоквартирных домов и общественных зданий. Радиатор Radena 150 85 12 рассчитан на эксплуатацию в системах теплоснабжения с температурой воды не выше 110 градусов. За счет классического исполнения и белого цвета отопительный прибор органично впишется в любой дизайн интерьера. Радиатор отопления Radena 150 85 12 имеет стальной каркас с алюминиевой оболочкой. Все секции прочно соединены между собой паронитовыми прокладками и нержавеющими ниппелями. За счет уникальной конструкции прибор не подвержен разрушению от электрохимической коррозии и легко выдерживает гидравлические удары в системе.
Преимущества
- Высокие показатели по теплоотдаче у каждой секции;
- Ударопрочный корпус, надежно защищенный от протечек;
- Износостойкое покрытие;
- Привлекательный внешний вид;
- Стойкость к перепадам давления в системе теплоснабжения;
- Большой рабочий ресурс.