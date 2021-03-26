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Радиатор биметаллический Radena 350/85, 10 секций
5.0
2
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Radena 350/85, 10 секций
    Арт. X16912757101
    5.0
    2
    Радиатор биметаллический Radena 350/85, 10 секций

      Радиатор биметаллический Radena 350/85, 10 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Общий объем, л
      		1.6
      Вес, кг
      		14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллические секционные радиаторы RADENA bimetall - отопительные приборы повышенной прочности. Это радиаторы, состоящие из отдельных секций, соединенных с помощью стальных ниппелей и паронитовых прокладок. Внутренняя часть секции - трубный сварной каркас из углеродистой стали обеспечивает прочность радиатора, длительный срок эксплуатации и служит каналом для протока теплоносителя. Стальной каркас секции изготовлен из стальных труб, которые исключают контакт теплоносителя с алюминиевой оболочкой, таким образом отсутствуют условия для электрохимической коррозии конструкции.

        Преимущества

        • Возможность использования с любым типом теплоносителя
        • Высокая тепловая эффективность благодаря использованию алюминия
        • Точность геометрических параметров и безопасность конструкции
        • Надежная защита от межсекционных протечек
        • Элегантный вид корпуса