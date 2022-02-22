Радиатор биметаллический Radena 350/85, 8 секций
Арт. X16912757103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Общий объем, л
|1.6
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Вес, кг
|11.4
- Биметаллические секционные радиаторы RADENA bimetall - отопительные приборы повышенной прочности. Это радиаторы, состоящие из отдельных секций, соединенных с помощью стальных ниппелей и паронитовых прокладок. Внутренняя часть секции - трубный сварной каркас из углеродистой стали обеспечивает прочность радиатора, длительный срок эксплуатации и служит каналом для протока теплоносителя. Стальной каркас секции изготовлен из стальных труб, которые исключают контакт теплоносителя с алюминиевой оболочкой, таким образом отсутствуют условия для электрохимической коррозии конструкции.
Преимущества
- Возможность использования с любым типом теплоносителя
- Высокая тепловая эффективность благодаря использованию алюминия
- Точность геометрических параметров и безопасность конструкции
- Надежная защита от межсекционных протечек
- Элегантный вид корпуса