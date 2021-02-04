Радиатор биметаллический Radena 500/85, 10 секций

Преимущества

Достойные показатели по теплоотдаче

Устойчивость к перепадам давления в системе

Оптимальное соотношение размеров секций и тепловой мощности прибора

Увеличенный срок службы

Элегантный вид корпуса

Доступная стоимость

Радиатор биметаллический литой Radena 500 85 10 — доступная батарея отопления, которая используется в современных системах отопления. Применяется для обогрева квартир в многоэтажных постройках, включающих как жилые, так и административные помещения, частных домов, коттеджей, офисов, магазинов и мн.др. Радиаторы Radena 500 85 10 секций эффективно заменяют старые приборы отопления. Они обладают элегантным внешним видом, поэтому органично вписываются в любой дизайн помещения. Водопроводящий канал радиатора Radena 500 85 10 представляет собой сварной каркас, произведенный на основе высокопрочной стали. Секции отопительного прибора помещены в алюминиевую «оболочку». За счет того, что циркулирующая в системе вода или другой теплоноситель не контактируют с алюминием, исключаются условия для возникновения внутри корпуса электрохимической коррозии.