Радиатор биметаллический Radena 500/85, 10 секций
Арт. X40013274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Общий объем, л
|1.9
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Вес, кг
|20
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- Радиатор биметаллический литой Radena 500 85 10 — доступная батарея отопления, которая используется в современных системах отопления. Применяется для обогрева квартир в многоэтажных постройках, включающих как жилые, так и административные помещения, частных домов, коттеджей, офисов, магазинов и мн.др. Радиаторы Radena 500 85 10 секций эффективно заменяют старые приборы отопления. Они обладают элегантным внешним видом, поэтому органично вписываются в любой дизайн помещения. Водопроводящий канал радиатора Radena 500 85 10 представляет собой сварной каркас, произведенный на основе высокопрочной стали. Секции отопительного прибора помещены в алюминиевую «оболочку». За счет того, что циркулирующая в системе вода или другой теплоноситель не контактируют с алюминием, исключаются условия для возникновения внутри корпуса электрохимической коррозии.
Преимущества
- Достойные показатели по теплоотдаче
- Устойчивость к перепадам давления в системе
- Оптимальное соотношение размеров секций и тепловой мощности прибора
- Увеличенный срок службы
- Элегантный вид корпуса
- Доступная стоимость