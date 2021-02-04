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Радиатор биметаллический Radena 500/85, 10 секций
5.0
3
8 300 ₽
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Radena 500/85, 10 секций
    Арт. X40013274
    5.0
    3
    Радиатор биметаллический Radena 500/85, 10 секций

      Радиатор биметаллический Radena 500/85, 10 секций

      8 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X40013274
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Общий объем, л
      		1.9
      Вес, кг
      		20
      Все характеристики
      8 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор биметаллический литой Radena 500 85 10 — доступная батарея отопления, которая используется в современных системах отопления. Применяется для обогрева квартир в многоэтажных постройках, включающих как жилые, так и административные помещения, частных домов, коттеджей, офисов, магазинов и мн.др. Радиаторы Radena 500 85 10 секций эффективно заменяют старые приборы отопления. Они обладают элегантным внешним видом, поэтому органично вписываются в любой дизайн помещения. Водопроводящий канал радиатора Radena 500 85 10 представляет собой сварной каркас, произведенный на основе высокопрочной стали. Секции отопительного прибора помещены в алюминиевую «оболочку». За счет того, что циркулирующая в системе вода или другой теплоноситель не контактируют с алюминием, исключаются условия для возникновения внутри корпуса электрохимической коррозии.

        Преимущества

        • Достойные показатели по теплоотдаче
        • Устойчивость к перепадам давления в системе
        • Оптимальное соотношение размеров секций и тепловой мощности прибора
        • Увеличенный срок службы
        • Элегантный вид корпуса
        • Доступная стоимость