Радиатор биметаллический Rifar Base 500 10 секц.
Арт. X1691275729
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|2
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Вес, кг
|19.2
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- Биметаллические секционные радиаторы RIFAR Base широко используют при строительстве новых и модернизации существующих систем отопления по всей России. Эти радиаторы учитывают требования и особенности эксплуатации отопительных приборов в российских системах отопления. В числе прочих конструктивных преимуществ, свойственных этим биметаллическим радиаторам, следует отметить уникальный способ герметизации межсекционного соединения, существенно повышающий надежность отопительного прибора.
Преимущества
- Каждая секция радиатора RIFAR Base состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением высококачественным алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и антикоррозионными свойствами
- При производстве радиаторов компания РИФАР использует стальные трубы собственного изготовления из качественной конструкционной стали, обеспечивающие высокие эксплуатационные характеристики и коррозионную стойкость выпускаемых приборов
- Модель RIFAR Base 500 – одна из самых надежных и мощных среди биметаллических радиаторов, что делает ее приоритетной при выборе радиаторов для отопления больших и/или слабоутеплённых помещений. Широкий модельный ряд позволяет выдержать единый стиль в помещениях с различными ограничениями по высоте в местах установки отопительных приборов