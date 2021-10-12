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Радиатор биметаллический Rifar Base 500 6 секц.
5.0
2
9 330 ₽
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Rifar Base 500 6 секц.
    Арт. X16912757284
    5.0
    2
    Радиатор биметаллический Rifar Base 500 6 секц.

      Радиатор биметаллический Rifar Base 500 6 секц.

      9 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757284
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rifar
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.2
      Вес, кг
      		11.52
      Все характеристики
      9 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Радиатор биметаллический Rifar BASE 500 6 это отопительный прибор широкого назначения. Он может быть установлен в помещении любой разновидности и применения. Имея расширенный элемент обогрева, радиатор Rifar BASE 500 6 секций часто применяется для больших комнат в жилых и промышленных зданиях для выработки и сохранения в нем тепла. Может подключаться как к системе централизованного, так и автономного отопления. Особенностью радиатора Rifar BASE 500 х 6 сек является его бесперебойная работа и неприхотливость в отношении сервисного обслуживания прибора. Для него необходим только трубопровод, к которому подключится радиатор, манометр, контролирующий давление, и теплоноситель, который будет циркулировать по контуру. Rifar BASE 500 6 секций купить стоит ради его эффективной теплоотдаче, так необходимой в холодную погоду. Это качественное устройство, имеющее в составе два металла, обеспечивающих практичность и производительность внутри радиатора, и защиту от воздействий и охрану здоровья - снаружи. А неизменный внешний вид позволит установить радиатор в любой комнате вне зависимости от общего стиля ее интерьера.

        Преимущества

        • Универсальный дизайн
        • Функциональность
        • Срок службы не менее 25 лет
        • Надежный стальной сердечник
        • Защита от ржавчины
        • Противоударное покрытие
        • Работает с теплоносителем температурой до 135⁰
        • Выдерживает давление до 20 атмосфер

        Комплектация

        • Радиатор в сборе
        • Крепежные изделия
        • Паспорт
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка