Радиатор биметаллический Rifar Base 500 6 секц.

Радиатор биметаллический Rifar BASE 500 6 это отопительный прибор широкого назначения. Он может быть установлен в помещении любой разновидности и применения. Имея расширенный элемент обогрева, радиатор Rifar BASE 500 6 секций часто применяется для больших комнат в жилых и промышленных зданиях для выработки и сохранения в нем тепла. Может подключаться как к системе централизованного, так и автономного отопления. Особенностью радиатора Rifar BASE 500 х 6 сек является его бесперебойная работа и неприхотливость в отношении сервисного обслуживания прибора. Для него необходим только трубопровод, к которому подключится радиатор, манометр, контролирующий давление, и теплоноситель, который будет циркулировать по контуру. Rifar BASE 500 6 секций купить стоит ради его эффективной теплоотдаче, так необходимой в холодную погоду. Это качественное устройство, имеющее в составе два металла, обеспечивающих практичность и производительность внутри радиатора, и защиту от воздействий и охрану здоровья - снаружи. А неизменный внешний вид позволит установить радиатор в любой комнате вне зависимости от общего стиля ее интерьера.

Преимущества

Универсальный дизайн

Функциональность

Срок службы не менее 25 лет

Надежный стальной сердечник

Защита от ржавчины

Противоударное покрытие

Работает с теплоносителем температурой до 135⁰

Выдерживает давление до 20 атмосфер

Комплектация