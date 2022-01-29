Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Радиатор биметаллический Rifar Base 500 8 секц.
5.0
2
9 600 ₽
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Rifar Base 500 8 секц.
    Арт. X16912757285
    5.0
    2
    Радиатор биметаллический Rifar Base 500 8 секц.

      Радиатор биметаллический Rifar Base 500 8 секц.

      9 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757285
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rifar
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.6
      Вес, кг
      		16
      Все характеристики
      9 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Радиатор биметаллический Rifar Base 500 10 секц.
      12 000 ₽
      4.8
      Радиатор биметаллический Rifar Base 500 10 секц.
      Радиатор биметаллический Rifar Base 500 6 секц.
      9 330 ₽
      5.0
      Радиатор биметаллический Rifar Base 500 6 секц.
      Кран шар. Bugatti F*M 322 3/4"с американкой
      1 180 ₽
      5.0
      Кран шар. Bugatti F*M 322 3/4"с американкой
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
      352 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
      228 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
      Монтажный комплект ROMMER 3/4 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      330 ₽
      5.0
      Монтажный комплект ROMMER 3/4 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      350 ₽
      5.0
      Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      Шаровой кран Fusitek для ГВС 25, FT07102
      275 ₽
      5.0
      Шаровой кран Fusitek для ГВС 25, FT07102
      Муфта Fusitek FT04204 (ВР, 3/4", 25 мм)
      121 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek FT04204 (ВР, 3/4", 25 мм)
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      109 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      Уголок Fusitek FT02102 (45°, 25 мм)
      10 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT02102 (45°, 25 мм)
      Уголок Fusitek FT02101 (45°, 20 мм)
      7 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT02101 (45°, 20 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Биметаллические секционные радиаторы RIFAR Base широко используют при строительстве новых и модернизации существующих систем отопления по всей России. Эти радиаторы учитывают требования и особенности эксплуатации отопительных приборов в российских системах отопления. В числе прочих конструктивных преимуществ, свойственных этим биметаллическим радиаторам, следует отметить уникальный способ герметизации межсекционного соединения, существенно повышающий надежность отопительного прибора.

        Преимущества

        • Каждая секция радиатора RIFAR Base состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением высококачественным алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и антикоррозионными свойствами
        • При производстве радиаторов компания РИФАР использует стальные трубы собственного изготовления из качественной конструкционной стали, обеспечивающие высокие эксплуатационные характеристики и коррозионную стойкость выпускаемых приборов
        • Модель RIFAR Base 500 – одна из самых надежных и мощных среди биметаллических радиаторов, что делает ее приоритетной при выборе радиаторов для отопления больших и/или слабоутеплённых помещений. Широкий модельный ряд позволяет выдержать единый стиль в помещениях с различными ограничениями по высоте в местах установки отопительных приборов