Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций
Арт. X16912757422
Характеристики
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Производитель
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Тепловая мощность, Вт
|1250
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Общий объем, л
|2.1
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Вес, кг
|12
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Габариты, мм
|557х770х78
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- Биметаллические радиаторы повышенной мощности, рассчитанные на эксплуатацию в центральных и индивидуальных отопительных системах в условиях использования агрессивных сред.Коллектор радиаторов выполнен полностью из коррозионностойкой стали и представляет собой сварной каркас из продольных и поперечных трубчатых элементов, который впоследствии залит под высоким давлением алюминиевым сплавом. Такая технология позволила получить изделия с КПД теплопроводности, превосходящим аналогичные показатели моно алюминиевых радиаторов. В изготовлении используются технологии трехступенчатого шлифования и двухэтапного окрашивания по методу катафореза, за счет чего изделия приобретают законченный эстетический вид с привлекательным, сияющим белизной дизайном.
Преимущества
- Optima BM - литой биметаллический радиатор
- Полностью стальной коллектор
- Двухэтапная покраска RAL 9016
- Разработан специально для России
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- Гарантия 5 лет от производителя
- Радиаторы застрахованы на 80 000 000 рублей