Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций

Преимущества

Optima BM - литой биметаллический радиатор

Полностью стальной коллектор

Двухэтапная покраска RAL 9016

Разработан специально для России

Соответствует ГОСТ 31311-2005

Гарантия 5 лет от производителя

Радиаторы застрахованы на 80 000 000 рублей

Биметаллические радиаторы повышенной мощности, рассчитанные на эксплуатацию в центральных и индивидуальных отопительных системах в условиях использования агрессивных сред.Коллектор радиаторов выполнен полностью из коррозионностойкой стали и представляет собой сварной каркас из продольных и поперечных трубчатых элементов, который впоследствии залит под высоким давлением алюминиевым сплавом. Такая технология позволила получить изделия с КПД теплопроводности, превосходящим аналогичные показатели моно алюминиевых радиаторов. В изготовлении используются технологии трехступенчатого шлифования и двухэтапного окрашивания по методу катафореза, за счет чего изделия приобретают законченный эстетический вид с привлекательным, сияющим белизной дизайном.