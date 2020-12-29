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Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций
5.0
1
4 990 ₽
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций
    Арт. X16912757422
    5.0
    1
    Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций
    Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций
      Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций
      Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций

      Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций

      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757422
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Тепловая мощность, Вт
      		1250
      Общий объем, л
      		2.1
      Вес, кг
      		12
      Габариты, мм
      		557х770х78
      Все характеристики
      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллические радиаторы повышенной мощности, рассчитанные на эксплуатацию в центральных и индивидуальных отопительных системах в условиях использования агрессивных сред.Коллектор радиаторов выполнен полностью из коррозионностойкой стали и представляет собой сварной каркас из продольных и поперечных трубчатых элементов, который впоследствии залит под высоким давлением алюминиевым сплавом. Такая технология позволила получить изделия с КПД теплопроводности, превосходящим аналогичные показатели моно алюминиевых радиаторов. В изготовлении используются технологии трехступенчатого шлифования и двухэтапного окрашивания по методу катафореза, за счет чего изделия приобретают законченный эстетический вид с привлекательным, сияющим белизной дизайном.

        Преимущества

        • Optima BM - литой биметаллический радиатор
        • Полностью стальной коллектор
        • Двухэтапная покраска RAL 9016
        • Разработан специально для России
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Гарантия 5 лет от производителя
        • Радиаторы застрахованы на 80 000 000 рублей