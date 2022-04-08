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Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 8 секций
5.0
2
3 992 ₽
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 8 секций
    Арт. X16912757998
    5.0
    2
    Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 8 секций

      Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 8 секций

      3 992 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757998
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Тепловая мощность, Вт
      		1032
      Общий объем, л
      		1.44
      Вес, кг
      		10
      Габариты, мм
      		560х616х78
      Все характеристики
      3 992 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽

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      5.0
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллические радиаторы повышенной мощности, рассчитанные на эксплуатацию в центральных и индивидуальных отопительных системах в условиях использования агрессивных сред. Коллектор радиаторов выполнен полностью из коррозионностойкой стали и представляет собой сварной каркас из продольных и поперечных трубчатых элементов, который впоследствии залит под высоким давлением алюминиевым сплавом. Такая технология позволила получить изделия с КПД теплопроводности, превосходящим аналогичные показатели моно алюминиевых радиаторов. В изготовлении используются технологии трехступенчатого шлифования и двухэтапного окрашивания по методу катафореза, за счет чего изделия приобретают законченный эстетический вид с привлекательным, сияющим белизной дизайном.

        Преимущества

        • Optima BM - литой биметаллический радиатор
        • Полностью стальной коллектор
        • Двухэтапная покраска RAL 9016
        • Разработан специально для России
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Гарантия 5 лет от производителя
        • Радиаторы застрахованы на 80 000 000 рублей