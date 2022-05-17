Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (12 секций)
Арт. X16912757316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|2.52
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Вес, кг
|14.64
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- Биметаллический радиатор ROMMER Optima BM 500 это прекрасный отопительный прибор, который мягко и эффективно обогреет помещение размером до двадцати квадратных метров. Батарея состоит из двенадцати секций, заполняемых жидкостью от центральной отопительной системы. Имеет двухслойную окраску, выполненную методом электроосаждения, предотвращающую коррозию и защищающую от ожогов при сильном нагреве. Коллектор радиатора ROMMER Optima BM 500 12 секций изготовлен полностью из стали, а поверхность самой батареи была отшлифована по новейшему трехуровневому методу европейского стандарта. С радиатором от Rommer в квартире и офисе всегда будет тепло и комфортно.
Преимущества
- Мягко обогревает
- Не ржавеет
- Безопасный
- Долговечный
- Прочный
Комплектация
- Радиатор
- Технический паспорт с гарантийным талоном
- Упаковка