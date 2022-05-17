Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (12 секций)

Биметаллический радиатор ROMMER Optima BM 500 это прекрасный отопительный прибор, который мягко и эффективно обогреет помещение размером до двадцати квадратных метров. Батарея состоит из двенадцати секций, заполняемых жидкостью от центральной отопительной системы. Имеет двухслойную окраску, выполненную методом электроосаждения, предотвращающую коррозию и защищающую от ожогов при сильном нагреве. Коллектор радиатора ROMMER Optima BM 500 12 секций изготовлен полностью из стали, а поверхность самой батареи была отшлифована по новейшему трехуровневому методу европейского стандарта. С радиатором от Rommer в квартире и офисе всегда будет тепло и комфортно.

Преимущества

Мягко обогревает

Не ржавеет

Безопасный

Долговечный

Прочный

Комплектация