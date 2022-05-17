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Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (12 секций)
5.0
2
5 280 ₽
6 420 ₽
Радиаторы отопления биметаллические
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (12 секций)
    Арт. X16912757316
    5.0
    2
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (12 секций)

      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (12 секций)

      • -1 140 ₽
      5 280 ₽
      6 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. X16912757316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2.52
      Вес, кг
      		14.64
      Все характеристики
      • -1 140 ₽
      5 280 ₽
      6 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллический радиатор ROMMER Optima BM 500 это прекрасный отопительный прибор, который мягко и эффективно обогреет помещение размером до двадцати квадратных метров. Батарея состоит из двенадцати секций, заполняемых жидкостью от центральной отопительной системы. Имеет двухслойную окраску, выполненную методом электроосаждения, предотвращающую коррозию и защищающую от ожогов при сильном нагреве. Коллектор радиатора ROMMER Optima BM 500 12 секций изготовлен полностью из стали, а поверхность самой батареи была отшлифована по новейшему трехуровневому методу европейского стандарта. С радиатором от Rommer в квартире и офисе всегда будет тепло и комфортно.

        Преимущества

        • Мягко обогревает
        • Не ржавеет
        • Безопасный
        • Долговечный
        • Прочный

        Комплектация

        • Радиатор
        • Технический паспорт с гарантийным талоном
        • Упаковка