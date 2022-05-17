Преимущества

Двухступенчатая система окраски RAL 9016 по методу катафореза

Температура теплоносителя - 110 градусов

Давление опрессовки - 3 МПа

Стандарт подводки - 1 дюйм

Соответствует ГОСТ 31311-2005

Полностью стальной коллектор

3-х ступенчатый процесс шлифования поверхностей ROMMER Optima BM 500 6 секций RAL9016 89571

Биметаллический радиатор ROMMER Optima BM 500 6 секций представляет собой мощный, но при этом компактный прибор, который предназначен для отопления помещений площадью до 10 кв. м. Коллектор выполнен из высококачественной коррозионностойкой стали и залит алюминиевым сплавом, что обеспечивает высокий КПД теплопроводности. Для придания привлекательного, сияющего белизной, внешнего вида модель окрашена в два этапа по методу катафореза.