Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
5.0
2
2 640 ₽
3 210 ₽
Радиаторы отопления биметаллические
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
    Арт. X16912757317
    5.0
    2
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)

      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)

      • -570 ₽
      2 640 ₽
      3 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757317
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.26
      Вес, кг
      		7
      Все характеристики
      • -570 ₽
      2 640 ₽
      3 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Кран Fusitek рад. прямой 25*3/4, FT07302
      399 ₽
      5.0
      Кран Fusitek рад. прямой 25*3/4, FT07302
      Муфта Fusitek раз. НР 25Х3/4 (FT05702)
      366 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek раз. НР 25Х3/4 (FT05702)
      Тройник Fusitek FT01102 (25 мм)
      15 ₽
      5.0
      Тройник Fusitek FT01102 (25 мм)
      Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
      14 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
      Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
      8 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      160 ₽
      4.5
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций
      4 400 ₽
      5 350 ₽
      5.0
      Радиатор биметаллический Rommer BM 500, 10 секций
      • -950 ₽
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
      352 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
      228 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
      Монтажный комплект ROMMER 3/4 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      330 ₽
      5.0
      Монтажный комплект ROMMER 3/4 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      Монтажный набор ROMMER 3/4 7 в 1 (без кронштейнов)
      290 ₽
      5.0
      Монтажный набор ROMMER 3/4 7 в 1 (без кронштейнов)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (12 секций)
      5 280 ₽
      6 420 ₽
      5.0
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (12 секций)
      • -1 140 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллический радиатор ROMMER Optima BM 500 6 секций представляет собой мощный, но при этом компактный прибор, который предназначен для отопления помещений площадью до 10 кв. м. Коллектор выполнен из высококачественной коррозионностойкой стали и залит алюминиевым сплавом, что обеспечивает высокий КПД теплопроводности. Для придания привлекательного, сияющего белизной, внешнего вида модель окрашена в два этапа по методу катафореза.

        Преимущества

        • Двухступенчатая система окраски RAL 9016 по методу катафореза
        • Температура теплоносителя - 110 градусов
        • Давление опрессовки - 3 МПа
        • Стандарт подводки - 1 дюйм
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Полностью стальной коллектор
        • 3-х ступенчатый процесс шлифования поверхностей ROMMER Optima BM 500 6 секций RAL9016 89571