Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (6 секций)
Арт. X16912757317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|1.26
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Вес, кг
|7
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- Биметаллический радиатор ROMMER Optima BM 500 6 секций представляет собой мощный, но при этом компактный прибор, который предназначен для отопления помещений площадью до 10 кв. м. Коллектор выполнен из высококачественной коррозионностойкой стали и залит алюминиевым сплавом, что обеспечивает высокий КПД теплопроводности. Для придания привлекательного, сияющего белизной, внешнего вида модель окрашена в два этапа по методу катафореза.
Преимущества
- Двухступенчатая система окраски RAL 9016 по методу катафореза
- Температура теплоносителя - 110 градусов
- Давление опрессовки - 3 МПа
- Стандарт подводки - 1 дюйм
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- Полностью стальной коллектор
- 3-х ступенчатый процесс шлифования поверхностей ROMMER Optima BM 500 6 секций RAL9016 89571