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Радиатор биметаллический Royal Thermo Combimetal 500-10сек.
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Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Royal Thermo Combimetal 500-10сек.
    Арт. X40013288
    Радиатор биметаллический Royal Thermo Combimetal 500-10сек.

      Радиатор биметаллический Royal Thermo Combimetal 500-10сек.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X40013288

      Характеристики

      Производитель
      		Royal Thermo
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		17.5
      Межосевое расстояние, мм
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиатор биметаллический литой Royal Thermo 500 10 (Combimetal) — современный обогреватель, максимально адаптированный для эксплуатации в отечественных системах отопления. Данная модель имеет 10 секций и очень компактна. Благодаря классическому исполнению и белому цвету корпуса отопительный прибор органично впишется в любой интерьер. Для производства коллекторов (горизонтальных и вертикальных) используется исключительно высококачественная сталь. Радиатор Royal Thermo 500 10 без труда выдерживает гидроудары и не разрушается от агрессивного воздействия химических веществ.

        Преимущества:

        • За счет инновационной конструкции увеличена теплоотдача на 5%;
        • Стабильная, надежная работа в осложненных условиях эксплуатации;
        • Износостойкое внешнее покрытие, сохраняющее привлекательный внешний вид прибора на протяжении всего срока пользования;
        • Эргономичный дизайн, компактные размеры;
        • Бесшумная работа.
        На корпусе радиатора биметаллического Royal Thermo 500 10 секций имеется специальная заводская маркировка, подтверждающая оригинальность отопительного прибора. 
        Интернет-магазин «Бигам» обогреватель Royal Thermo 500 10 предлагает купить на выгодных условиях. Мы продаем товар без посредников и оптовых надбавок, при необходимости доставим его курьером. Оформляйте заказ через сервисы нашего сайта.