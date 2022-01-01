Радиатор биметаллический Royal Thermo Combimetal 500-10сек.

Преимущества:

За счет инновационной конструкции увеличена теплоотдача на 5%;

Стабильная, надежная работа в осложненных условиях эксплуатации;

Износостойкое внешнее покрытие, сохраняющее привлекательный внешний вид прибора на протяжении всего срока пользования;

Эргономичный дизайн, компактные размеры;

Бесшумная работа.

Радиатор биметаллический литой Royal Thermo 500 10 (Combimetal) — современный обогреватель, максимально адаптированный для эксплуатации в отечественных системах отопления. Данная модель имеет 10 секций и очень компактна. Благодаря классическому исполнению и белому цвету корпуса отопительный прибор органично впишется в любой интерьер. Для производства коллекторов (горизонтальных и вертикальных) используется исключительно высококачественная сталь. Радиатор Royal Thermo 500 10 без труда выдерживает гидроудары и не разрушается от агрессивного воздействия химических веществ.На корпусе радиатора биметаллического Royal Thermo 500 10 секций имеется специальная заводская маркировка, подтверждающая оригинальность отопительного прибора.Интернет-магазин «Бигам» обогреватель Royal Thermo 500 10 предлагает купить на выгодных условиях. Мы продаем товар без посредников и оптовых надбавок, при необходимости доставим его курьером. Оформляйте заказ через сервисы нашего сайта.