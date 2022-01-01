Радиатор биметаллический Royal Thermo Combimetal 500-10сек.
Арт. X40013288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|17.5
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Межосевое расстояние, мм
|500
- Радиатор биметаллический литой Royal Thermo 500 10 (Combimetal) — современный обогреватель, максимально адаптированный для эксплуатации в отечественных системах отопления. Данная модель имеет 10 секций и очень компактна. Благодаря классическому исполнению и белому цвету корпуса отопительный прибор органично впишется в любой интерьер. Для производства коллекторов (горизонтальных и вертикальных) используется исключительно высококачественная сталь. Радиатор Royal Thermo 500 10 без труда выдерживает гидроудары и не разрушается от агрессивного воздействия химических веществ.
Преимущества:
- За счет инновационной конструкции увеличена теплоотдача на 5%;
- Стабильная, надежная работа в осложненных условиях эксплуатации;
- Износостойкое внешнее покрытие, сохраняющее привлекательный внешний вид прибора на протяжении всего срока пользования;
- Эргономичный дизайн, компактные размеры;
- Бесшумная работа.