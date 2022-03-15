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Радиатор биметаллический Termica Bitherm 500/80, 10 секций
5.0
2
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Termica Bitherm 500/80, 10 секций
    Арт. X16912757231
    5.0
    2
    Радиатор биметаллический Termica Bitherm 500/80, 10 секций

      Радиатор биметаллический Termica Bitherm 500/80, 10 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757231
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Termica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Общий объем, л
      		2
      Вес, кг
      		14.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Биметаллические радиаторы TERMICA BITHERM были спроектированы, преимущественно для применения в условиях жесткой эксплуатации, для систем с централизованным отоплением. Конструкция прибора предполагает наличие стального коллектора внутри алюминиевого корпуса, что усиливает прочность радиатора и позволяет использовать его при высоком, непредсказуемом давлении. Кроме того, в виду отсутствия прямого контакта алюминия с водой, радиаторы BITHERM менее требовательны к pH теплоносителя.

        Преимущества

        • Герметичность в местах соединений секций обеспечивается уплотнительными фторопластовыми прокладками
        • Высокая теплоотдача
        • Современный дизайн
        • Высокая устойчивость к гидроударам
        • Межосевое расстояние составляет 500 мм
        • Полностью биметаллический радиатор
        • Температура теплоносителя до 110° C