Радиатор биметаллический Termica Bitherm 500/80, 10 секций
Арт. X16912757231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Общий объем, л
|2
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Вес, кг
|14.6
- Биметаллические радиаторы TERMICA BITHERM были спроектированы, преимущественно для применения в условиях жесткой эксплуатации, для систем с централизованным отоплением. Конструкция прибора предполагает наличие стального коллектора внутри алюминиевого корпуса, что усиливает прочность радиатора и позволяет использовать его при высоком, непредсказуемом давлении. Кроме того, в виду отсутствия прямого контакта алюминия с водой, радиаторы BITHERM менее требовательны к pH теплоносителя.
Преимущества
- Герметичность в местах соединений секций обеспечивается уплотнительными фторопластовыми прокладками
- Высокая теплоотдача
- Современный дизайн
- Высокая устойчивость к гидроударам
- Межосевое расстояние составляет 500 мм
- Полностью биметаллический радиатор
- Температура теплоносителя до 110° C