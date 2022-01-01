Радиатор отопления Konner 500/96 10 секц. с монтажн. компл.

Преимущества:

Высокая теплоотдача;

Модель MODERN 500 полностью соответствует требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005;

Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001).





Радиаторы чугунные Konner предназначены для применения в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.