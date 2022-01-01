Радиатор отопления Konner 500/96 10 секц. с монтажн. компл.
Арт. X16912757107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|40
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Макс. рабочее давление, МПа
|1.2
- Радиаторы чугунные Konner предназначены для применения в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.
Преимущества:
- Высокая теплоотдача;
- Модель MODERN 500 полностью соответствует требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005;
- Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001).