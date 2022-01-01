Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Радиатор отопления Konner 500/96 10 секц. с монтажн. компл.
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор отопления Konner 500/96 10 секц. с монтажн. компл.
    Арт. X16912757107
    Радиатор отопления Konner 500/96 10 секц. с монтажн. компл.

      Радиатор отопления Konner 500/96 10 секц. с монтажн. компл.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912757107

      Характеристики

      Производитель
      		Konner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		40
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиаторы чугунные Konner предназначены для применения в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.

        Преимущества:

        • Высокая теплоотдача;
        • Модель MODERN 500 полностью соответствует требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005;
        • Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001).