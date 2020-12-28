Биметаллический радиатор отопления Royal Thermo Indigo Super 500 (12 секций)

Преимущества

Радиатор Indigo Super защищён изнутри закладным элементом ABSOLUTBIMETALL с рекордным и постоянным по высоте проходным сечением вертикального коллектора

Благодаря увеличенной глубине – 100 мм – Вы получаете надёжность и высокую теплоотдачу биметаллического радиатора

Помимо высокой теплоотдачи, Indigo Super обладает ещё одной особенностью, положительно влияющей на комфорт и микроклимат помещения: особенное оребрение верхней части секции радиатора направляет потоки тёплого воздуха не только в помещение, но и в сторону окна, что позволяет минимизировать сквозняки от окна и достигнуть равномерного распределения тепла по помещению

Радиатор Indigo Super – первая биметаллическая модель глубиной 100 мм в линейке радиаторов Royal Thermo российского производства. Биметаллические радиаторы являются надёжными и нетребовательными к качеству водоподготовки, поэтому они особенно популярны у жителей квартир многоэтажек с центральным отоплением.