Биметаллический радиатор отопления Royal Thermo Indigo Super 500 (12 секций)
Арт. X16912757306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Испания
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Общий объем, л
|2.46
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Вес, кг
|23.28
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- Радиатор Indigo Super – первая биметаллическая модель глубиной 100 мм в линейке радиаторов Royal Thermo российского производства. Биметаллические радиаторы являются надёжными и нетребовательными к качеству водоподготовки, поэтому они особенно популярны у жителей квартир многоэтажек с центральным отоплением.
Преимущества
- Радиатор Indigo Super защищён изнутри закладным элементом ABSOLUTBIMETALL с рекордным и постоянным по высоте проходным сечением вертикального коллектора
- Благодаря увеличенной глубине – 100 мм – Вы получаете надёжность и высокую теплоотдачу биметаллического радиатора
- Помимо высокой теплоотдачи, Indigo Super обладает ещё одной особенностью, положительно влияющей на комфорт и микроклимат помещения: особенное оребрение верхней части секции радиатора направляет потоки тёплого воздуха не только в помещение, но и в сторону окна, что позволяет минимизировать сквозняки от окна и достигнуть равномерного распределения тепла по помещению