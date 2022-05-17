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Биметаллический радиатор отопления Royal Thermo Indigo Super 500 (6 секций)
5.0
2
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Биметаллический радиатор отопления Royal Thermo Indigo Super 500 (6 секций)
    Арт. X16912757303
    5.0
    2
    Биметаллический радиатор отопления Royal Thermo Indigo Super 500 (6 секций)

      Биметаллический радиатор отопления Royal Thermo Indigo Super 500 (6 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757303
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Royal Thermo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Общий объем, л
      		1.23
      Вес, кг
      		11.64
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Радиатор Indigo Super – первая биметаллическая модель глубиной 100 мм в линейке радиаторов Royal Thermo российского производства. Биметаллические радиаторы являются надёжными и нетребовательными к качеству водоподготовки, поэтому они особенно популярны у жителей квартир многоэтажек с центральным отоплением.

        Преимущества

        • Радиатор Indigo Super защищён изнутри закладным элементом ABSOLUTBIMETALL с рекордным и постоянным по высоте проходным сечением вертикального коллектора
        • Благодаря увеличенной глубине – 100 мм – Вы получаете надёжность и высокую теплоотдачу биметаллического радиатора
        • Помимо высокой теплоотдачи, Indigo Super обладает ещё одной особенностью, положительно влияющей на комфорт и микроклимат помещения: особенное оребрение верхней части секции радиатора направляет потоки тёплого воздуха не только в помещение, но и в сторону окна, что позволяет минимизировать сквозняки от окна и достигнуть равномерного распределения тепла по помещению