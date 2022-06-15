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Радиатор Axis 22 Classic (500x1200 мм)
5.0
2
Найти аналог
Стальные (панельные) радиаторы
    Радиатор Axis 22 Classic (500x1200 мм)
    Арт. О00000006047
    5.0
    2
    Радиатор Axis 22 Classic (500x1200 мм)

      Радиатор Axis 22 Classic (500x1200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006047
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Axis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Сербия
      Вес, кг
      		34
      Габариты, мм
      		500х1200х105
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор AXIS Classic 22 500х1200 - это прибор, который подключается к водяным системам отопления закрытого типа. Оборудование используется для обогрева жилых, административных, промышленных или общественных зданий. Корпус изготовлен из стальных панелей толщиной 1.2 мм. Радиатор с боковой подводкой может подключаться как справа, так и слева. Монтаж осуществляется к стене с помощью кронштейнов.

        Преимущества

        • Радиатор предназначен для применения в системах водяного отопления закрытого типа
        • Агрегат подойдет для использования в жилых, административных, промышленных и общественных зданиях, медицинских учреждениях, а также индивидуальных домах и коттеджах
        • Толщина стального листа увеличена для поставок в Россию и составляет 1,2 мм (в Европу поставляются радиаторы с толщиной листа 1,1 мм)
        • Радиатор может быть подключен как с левой, так и с правой стороны
        • Увеличенная толщина стального листа позволила достичь рекордного для панельного радиатора давления на разрыв в 20 атм
        • Высокая теплопроводность стали и небольшой объем теплоносителя в радиаторе обеспечивают малую инерционность радиатора
        • Радиатор типа Classic - панельный радиатор с боковой подводкой 1/2"
        • Марка стали: DIN EN 10130 DC01
        • Соответствуют ГОСТ 31311-2005
        • Имеет легкосъемную верхнюю декоративную решетку и боковые крышки
        • Покраска радиатора AXIS Classic 22 500х1200 производится по следующей технологии: обезжиривание, обработка фосфатом железа, грунтовка катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в электростатическом поле
        • Совместимость с медными и чугунными теплообменниками котлов в системе отопления
        • Радиатор не выделяет водород
        • Можно использовать антифриз (рекомендуется Aquatrust, Thermotrust)
        • Радиатор состоит из двух панелей с двумя дополнительными оребрениями