Радиатор Axis 22 Classic (500x500 мм)
Арт. О00000006043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Сербия
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Вес, кг
|14.2
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Габариты, мм
|500х500х105
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- Стальной панельный радиатор Axis 22 широко используется для отопления помещений разного назначения. Будет полезен и в жилых многоквартирных, промышленных и общественных, а также частных зданиях с водяной системой отопления. Верхняя решетка радиатора выполняет роль и декоративного оформления, и поверхности, увеличивающей конвекцию тепла. И решетка, и боковые панели являются съемными. Стенки радиатора выполнены из стали толщиной более миллиметра, что позволяет использовать прибор в системах с давлением, достигающим двадцати атмосфер. Axis Classic 22 купить стоит ради высокой эффективности, быстрой и длительной теплоотдаче при экономичном расходе теплоносителя в закрытой системе. Прибор также имеет возможность механической подстройки силы обогрева под температуру в помещении.
Преимущества
- Высококачественная сталь в составе
- Хорошая теплопроводность
- Автоматический режим работы
- Надежность
- Выносливость
Комплектация
- Радиатор
- Монтажный кронштейн (2 шт.)
- Заглушка ½"
- Воздухоотводчик ½"
- Паспорт радиатора
- Инструкция
- Упаковка