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Радиатор Axis 22 Classic (500x500 мм)
5.0
2
Найти аналог
Стальные (панельные) радиаторы
    Радиатор Axis 22 Classic (500x500 мм)
    Арт. О00000006043
    5.0
    2
    Радиатор Axis 22 Classic (500x500 мм)

      Радиатор Axis 22 Classic (500x500 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006043
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Axis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Сербия
      Вес, кг
      		14.2
      Габариты, мм
      		500х500х105
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стальной панельный радиатор Axis 22 широко используется для отопления помещений разного назначения. Будет полезен и в жилых многоквартирных, промышленных и общественных, а также частных зданиях с водяной системой отопления. Верхняя решетка радиатора выполняет роль и декоративного оформления, и поверхности, увеличивающей конвекцию тепла. И решетка, и боковые панели являются съемными. Стенки радиатора выполнены из стали толщиной более миллиметра, что позволяет использовать прибор в системах с давлением, достигающим двадцати атмосфер. Axis Classic 22 купить стоит ради высокой эффективности, быстрой и длительной теплоотдаче при экономичном расходе теплоносителя в закрытой системе. Прибор также имеет возможность механической подстройки силы обогрева под температуру в помещении.

        Преимущества

        • Высококачественная сталь в составе
        • Хорошая теплопроводность
        • Автоматический режим работы
        • Надежность
        • Выносливость

        Комплектация

        • Радиатор
        • Монтажный кронштейн (2 шт.)
        • Заглушка ½"
        • Воздухоотводчик ½"
        • Паспорт радиатора
        • Инструкция
        • Упаковка