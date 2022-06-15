Радиатор Axis 22 Classic (500x500 мм)

Стальной панельный радиатор Axis 22 широко используется для отопления помещений разного назначения. Будет полезен и в жилых многоквартирных, промышленных и общественных, а также частных зданиях с водяной системой отопления. Верхняя решетка радиатора выполняет роль и декоративного оформления, и поверхности, увеличивающей конвекцию тепла. И решетка, и боковые панели являются съемными. Стенки радиатора выполнены из стали толщиной более миллиметра, что позволяет использовать прибор в системах с давлением, достигающим двадцати атмосфер. Axis Classic 22 купить стоит ради высокой эффективности, быстрой и длительной теплоотдаче при экономичном расходе теплоносителя в закрытой системе. Прибор также имеет возможность механической подстройки силы обогрева под температуру в помещении.

Преимущества

Высококачественная сталь в составе

Хорошая теплопроводность

Автоматический режим работы

Надежность

Выносливость

Комплектация