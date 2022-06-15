Радиатор Axis 22 Classic (500x800 мм)
Арт. О00000006045
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Сербия
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Вес, кг
|22.7
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Габариты, мм
|800х500х105
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- AXIS Classic 22 купить можно для систем водяного отопления в здания любого типа, будь то административного, жилого или промышленного. Изготовленный в соответствии с передовыми технологиями, стальной панельный радиатор AXIS 22 обладает уникальной для отопительного прибора съемной конструкцией: боковые панели и верхняя решетка при желании легко демонтируются, открывая доступ к нагревательным элементам и повышая производительность в холодное время года. Наличие у производящей тепло панели дополнительных конвекционных поверхностей увеличивает проводящую способность радиатора, тем самым увеличивая отапливаемую площадь. Теплопроводность радиатора отопления AXIS Classic 22 куда больше, по сравнению с другими отопительными приборами, работающими на воде за счет низкоуглеродистой стали, из которой он изготовлен. Она обладает большей теплоотдачей, не подвержена коррозии и снижает инерционность прибора. К радиатору данного типа можно смело подключать автоматическую систему управления, так как малый объем теплоносителя в приборе повышает чувствительность радиатора к температурным изменениям во внешней среде.
Преимущества
- Надежен и прочен
- Съемные панели для простого монтажа и сервиса
- Не ржавеет
- Имеет высокую теплопроводность
- Малый расход теплоносителя
- Возможность подключения термостата
- Большая площадь отопления
Комплектация
- Радиатор
- Настенный монтажный кронштейн (2 шт.)
- Заглушка ½"
- Воздухоотводчик ½"
- Паспорт изделия
- Упаковка