Радиатор Axis 22 Classic (500x800 мм)

AXIS Classic 22 купить можно для систем водяного отопления в здания любого типа, будь то административного, жилого или промышленного. Изготовленный в соответствии с передовыми технологиями, стальной панельный радиатор AXIS 22 обладает уникальной для отопительного прибора съемной конструкцией: боковые панели и верхняя решетка при желании легко демонтируются, открывая доступ к нагревательным элементам и повышая производительность в холодное время года. Наличие у производящей тепло панели дополнительных конвекционных поверхностей увеличивает проводящую способность радиатора, тем самым увеличивая отапливаемую площадь. Теплопроводность радиатора отопления AXIS Classic 22 куда больше, по сравнению с другими отопительными приборами, работающими на воде за счет низкоуглеродистой стали, из которой он изготовлен. Она обладает большей теплоотдачей, не подвержена коррозии и снижает инерционность прибора. К радиатору данного типа можно смело подключать автоматическую систему управления, так как малый объем теплоносителя в приборе повышает чувствительность радиатора к температурным изменениям во внешней среде.

Преимущества

Надежен и прочен

Съемные панели для простого монтажа и сервиса

Не ржавеет

Имеет высокую теплопроводность

Малый расход теплоносителя

Возможность подключения термостата

Большая площадь отопления

Комплектация