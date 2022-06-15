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Радиатор Axis 22 Classic (500x800 мм)
5.0
2
Найти аналог
Стальные (панельные) радиаторы
    Радиатор Axis 22 Classic (500x800 мм)
    Арт. О00000006045
    5.0
    2
    Радиатор Axis 22 Classic (500x800 мм)
    Радиатор Axis 22 Classic (500x800 мм)
      Радиатор Axis 22 Classic (500x800 мм)
      Радиатор Axis 22 Classic (500x800 мм)

      Радиатор Axis 22 Classic (500x800 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006045
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Axis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Сербия
      Вес, кг
      		22.7
      Габариты, мм
      		800х500х105
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • AXIS Classic 22 купить можно для систем водяного отопления в здания любого типа, будь то административного, жилого или промышленного. Изготовленный в соответствии с передовыми технологиями, стальной панельный радиатор AXIS 22 обладает уникальной для отопительного прибора съемной конструкцией: боковые панели и верхняя решетка при желании легко демонтируются, открывая доступ к нагревательным элементам и повышая производительность в холодное время года. Наличие у производящей тепло панели дополнительных конвекционных поверхностей увеличивает проводящую способность радиатора, тем самым увеличивая отапливаемую площадь. Теплопроводность радиатора отопления AXIS Classic 22 куда больше, по сравнению с другими отопительными приборами, работающими на воде за счет низкоуглеродистой стали, из которой он изготовлен. Она обладает большей теплоотдачей, не подвержена коррозии и снижает инерционность прибора. К радиатору данного типа можно смело подключать автоматическую систему управления, так как малый объем теплоносителя в приборе повышает чувствительность радиатора к температурным изменениям во внешней среде.

        Преимущества

        • Надежен и прочен
        • Съемные панели для простого монтажа и сервиса
        • Не ржавеет
        • Имеет высокую теплопроводность
        • Малый расход теплоносителя
        • Возможность подключения термостата
        • Большая площадь отопления

        Комплектация

        • Радиатор
        • Настенный монтажный кронштейн (2 шт.)
        • Заглушка ½"
        • Воздухоотводчик ½"
        • Паспорт изделия
        • Упаковка