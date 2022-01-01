Радиатор стальной Kermi Profi-K 22/500/600

Преимущества:

Высокая теплоотдача

Для установки на тыльной стороне предусмотрены пластины, которые надежно приварены

Долговечность и улучшенные характеристики радиаторам Kermi Profil-K FK O обеспечивает двойное порошковое лакокрасочное покрытие

Панельные стальные радиаторы Kermi Profil-K FK O предназначены для использования как в автономных, так и в централизованных системах отопления.