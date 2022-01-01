Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Радиатор стальной Kermi Profi-K 22/500/600
Найти аналог
Стальные (панельные) радиаторы
    Радиатор стальной Kermi Profi-K 22/500/600
    Арт. X16912757175
    Радиатор стальной Kermi Profi-K 22/500/600

      Радиатор стальной Kermi Profi-K 22/500/600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757175

      Характеристики

      Производитель
      		Kermi
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		15.9
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      •  Панельные стальные радиаторы Kermi Profil-K FK O предназначены для использования как в автономных, так и в централизованных системах отопления.

        Преимущества:

        • Высокая теплоотдача
        • Для установки на тыльной стороне предусмотрены пластины, которые надежно приварены
        • Долговечность и улучшенные характеристики радиаторам Kermi Profil-K FK O обеспечивает двойное порошковое лакокрасочное покрытие