Радиатор стальной Kermi Profi-K FK O 22/500/1000
Арт. X16912757178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|24.7
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Макс. рабочее давление, МПа
|1
- Панельные стальные радиаторы Kermi Profil-K FK O предназначены для использования как в автономных, так и в централизованных системах отопления.
Преимущества:
- Высокая теплоотдача
- Для установки на тыльной стороне предусмотрены пластины, которые надежно приварены
- Долговечность и улучшенные характеристики радиаторам Kermi Profil-K FK O обеспечивает двойное порошковое лакокрасочное покрытие