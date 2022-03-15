Преимущества

На задней стороне радиатора имеются специальные приваренные пластины для его монтажа, рекомендуется производить монтаж в заводской упаковке, с целью не повредить его до завершения всех отделочных работ

Благодаря довольно компактным размерам радиатор Kermi FKO 22 500x1400 имеет глубину всего 100 мм появляется возможность установить его в помещениях, где требуется минимальный отступ от стены отопительного прибора, кронштейны можно установить двумя способами: на расстояние 30 или 50 мм

Мощности выдаваемая прибором 2702 Вт при температуре подачи 90 градусов и обратки 70, для конкретного помещения и системы отопления требуется производить корректирующие расчеты

Стальной радиатор Kermi Profil-K FK O 22/500/1400 - имеет две греющие панели по которым циркулирует теплоноситель и два конвекционных элемента, которые расположены между панелей для улучшения свойств теплоотдачи батареи. Подключение производится с торцевых частей радиатора имеется внутренняя резьба 1/2 дюйма, всего таких 4 отверстия. Под заказ можно исполнить подключение левой стороны. Посмотреть фотографии и внешний вид радиаторов можно внизу данной страницы.