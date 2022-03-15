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Стальной радиатор Kermi Profil-K FK O 22/500/1400
4.5
2
Найти аналог
Стальные (панельные) радиаторы
    Стальной радиатор Kermi Profil-K FK O 22/500/1400
    Арт. X16912757180
    4.5
    2
    Стальной радиатор Kermi Profil-K FK O 22/500/1400

      Стальной радиатор Kermi Profil-K FK O 22/500/1400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757180
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kermi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		39.9
      Габариты, мм
      		500х1400х100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стальной радиатор Kermi Profil-K FK O 22/500/1400 - имеет две греющие панели по которым циркулирует теплоноситель и два конвекционных элемента, которые расположены между панелей для улучшения свойств теплоотдачи батареи. Подключение производится с торцевых частей радиатора имеется внутренняя резьба 1/2 дюйма, всего таких 4 отверстия. Под заказ можно исполнить подключение левой стороны. Посмотреть фотографии и внешний вид радиаторов можно внизу данной страницы.

        Преимущества

        • На задней стороне радиатора имеются специальные приваренные пластины для его монтажа, рекомендуется производить монтаж в заводской упаковке, с целью не повредить его до завершения всех отделочных работ
        • Благодаря довольно компактным размерам радиатор Kermi FKO 22 500x1400 имеет глубину всего 100 мм появляется возможность установить его в помещениях, где требуется минимальный отступ от стены отопительного прибора, кронштейны можно установить двумя способами: на расстояние 30 или 50 мм
        • Мощности выдаваемая прибором 2702 Вт при температуре подачи 90 градусов и обратки 70, для конкретного помещения и системы отопления требуется производить корректирующие расчеты