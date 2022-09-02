Радиатор стальной Kermi Profil-K FK O 22/500/900
Арт. X16912757194
Характеристики
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Производитель
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Материал
|сталь
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Тепловая мощность, Вт
|1386
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Межосевое расстояние, мм
|446
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Боковое подключение
|Да
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Макс. рабочее давление, МПа
|10
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|17
- Панельные стальные радиаторы Kermi Profil-K FK O предназначены для использования как в автономных, так и в централизованных системах отопления. Рабочее давление не должно превышать 10 атм. Преимущество этих радиаторов - экономия энергии, затрат и времени за счёт встроенной арматуры вентиля с установленным на заводе в соответствии с мощностью радиатора коэффициентом kv. Кроме того, долговечность и улучшенные характеристики радиаторам Kermi Profil-K FK O обеспечивает двойное порошковое лакокрасочное покрытие.
Преимущества
- Привлекательная профильная форма
- С энергосберегающей технологией therm-x2
- Верхняя декоративная решетка и боковые планки входят в серийный комплект поставки
- Идеально подходит как для новостроек, так и в качестве замены старому радиатору при ремонте
- Для всех источников тепла: центральное теплоснабжение на жидком топливе или газе или конденсационная техника