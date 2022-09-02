Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Радиатор стальной Kermi Profil-K FK O 22/500/900
5.0
1
Найти аналог
Стальные (панельные) радиаторы
    Радиатор стальной Kermi Profil-K FK O 22/500/900
    Арт. X16912757194
    5.0
    1
    Радиатор стальной Kermi Profil-K FK O 22/500/900

    Радиатор стальной Kermi Profil-K FK O 22/500/900

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X16912757194
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Kermi
    Материал
    		сталь
    Тепловая мощность, Вт
    		1386
    Межосевое расстояние, мм
    		446
    Боковое подключение
    		Да
    Макс. рабочее давление, МПа
    		10
    Макс. площадь обогрева, кв.м
    		17
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Панельные стальные радиаторы Kermi Profil-K FK O предназначены для использования как в автономных, так и в централизованных системах отопления. Рабочее давление не должно превышать 10 атм. Преимущество этих радиаторов - экономия энергии, затрат и времени за счёт встроенной арматуры вентиля с установленным на заводе в соответствии с мощностью радиатора коэффициентом kv. Кроме того, долговечность и улучшенные характеристики радиаторам Kermi Profil-K FK O обеспечивает двойное порошковое лакокрасочное покрытие.

      Преимущества

      • Привлекательная профильная форма
      • С энергосберегающей технологией therm-x2
      • Верхняя декоративная решетка и боковые планки входят в серийный комплект поставки
      • Идеально подходит как для новостроек, так и в качестве замены старому радиатору при ремонте
      • Для всех источников тепла: центральное теплоснабжение на жидком топливе или газе или конденсационная техника