Радиатор стальной Kermi Profil-K FK O 22/500/900

Преимущества

Привлекательная профильная форма

С энергосберегающей технологией therm-x2

Верхняя декоративная решетка и боковые планки входят в серийный комплект поставки

Идеально подходит как для новостроек, так и в качестве замены старому радиатору при ремонте

Для всех источников тепла: центральное теплоснабжение на жидком топливе или газе или конденсационная техника

Панельные стальные радиаторы Kermi Profil-K FK O предназначены для использования как в автономных, так и в централизованных системах отопления. Рабочее давление не должно превышать 10 атм. Преимущество этих радиаторов - экономия энергии, затрат и времени за счёт встроенной арматуры вентиля с установленным на заводе в соответствии с мощностью радиатора коэффициентом kv. Кроме того, долговечность и улучшенные характеристики радиаторам Kermi Profil-K FK O обеспечивает двойное порошковое лакокрасочное покрытие.