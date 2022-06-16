Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Встраиваемый смеситель для ванны Raf Alexis РВ 477 (на 4 отверстия)
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Встраиваемый смеситель для ванны Raf Alexis РВ 477 (на 4 отверстия)
    Арт. X1698282
    5.0
    2
    Встраиваемый смеситель для ванны Raf Alexis РВ 477 (на 4 отверстия)

      Встраиваемый смеситель для ванны Raf Alexis РВ 477 (на 4 отверстия)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X1698282
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Raf
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель RAF Alexis РВ 477 устанавливается на борт ванны. Смеситель RAF Alexis РВ 477 произведен с высоким качеством, имеет оригинальный дизайн и безусловно украсит любую ванную комнату. Имеет отдельным отверстием помповый переключатель ванна/душ с принудительной фиксацией. Выполнен из латуни, обладает повышенной износостойкостью. Оснащён душевой лейкой со шлангом. 

        Преимущества

        • Эстетически выглядит в едином стиле с ванной, из стен ванной комнаты ничего не выпирает, как в случае с обычным смесителем
        • Простое подключение. Нет необходимость штробить стены для подводки, каскад подключается к подводке под ванной обычными гибкими шлангами