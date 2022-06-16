Встраиваемый смеситель для ванны Raf Alexis РВ 477 (на 4 отверстия)

Преимущества

Эстетически выглядит в едином стиле с ванной, из стен ванной комнаты ничего не выпирает, как в случае с обычным смесителем

Простое подключение. Нет необходимость штробить стены для подводки, каскад подключается к подводке под ванной обычными гибкими шлангами

Смеситель RAF Alexis РВ 477 устанавливается на борт ванны. Смеситель RAF Alexis РВ 477 произведен с высоким качеством, имеет оригинальный дизайн и безусловно украсит любую ванную комнату. Имеет отдельным отверстием помповый переключатель ванна/душ с принудительной фиксацией. Выполнен из латуни, обладает повышенной износостойкостью. Оснащён душевой лейкой со шлангом.