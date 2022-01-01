Раковина Альбатрос Дрея Q70

Преимущества

Надежность

Компактность

Лаконичность, функциональность - это квадратные умывальники линии Дрея Q. Массивный шиворот умывальника смягчен задней полочкой и слегка закругленным краем. Вам нравится стиль - функционализм, значит, именно для вас мы создали линию умывальников Дрея Q. Умывальник подходит для коллекций VISION, Q Mono, Q UNO, Q Max.