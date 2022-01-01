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Раковина Альбатрос Дрея Q70
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Умывальники
    Раковина Альбатрос Дрея Q70
    Арт. X16915508
    Раковина Альбатрос Дрея Q70
    Раковина Альбатрос Дрея Q70
    Раковина Альбатрос Дрея Q70
      Раковина Альбатрос Дрея Q70
      Раковина Альбатрос Дрея Q70
      Раковина Альбатрос Дрея Q70

      Раковина Альбатрос Дрея Q70

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16915508

      Характеристики

      Производитель
      		Альбатрос
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		700x475x180x
      Отверстие для перелива
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лаконичность, функциональность - это квадратные умывальники линии Дрея Q. Массивный шиворот умывальника смягчен задней полочкой и слегка закругленным краем. Вам нравится стиль - функционализм, значит, именно для вас мы создали линию умывальников Дрея Q. Умывальник подходит для коллекций VISION, Q Mono, Q UNO, Q Max.

        Преимущества

        • Надежность
        • Компактность 