Раковина Альбатрос Дрея Q70
Арт. X16915508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|700x475x180x
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Отверстие для перелива
|Да
- Лаконичность, функциональность - это квадратные умывальники линии Дрея Q. Массивный шиворот умывальника смягчен задней полочкой и слегка закругленным краем. Вам нравится стиль - функционализм, значит, именно для вас мы создали линию умывальников Дрея Q. Умывальник подходит для коллекций VISION, Q Mono, Q UNO, Q Max.
Преимущества
- Надежность
- Компактность