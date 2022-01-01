Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Раковина Альбатрос Элеганс 65
Найти аналог
Умывальники
    Раковина Альбатрос Элеганс 65
    Арт. X16915507
    Раковина Альбатрос Элеганс 65

      Раковина Альбатрос Элеганс 65

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16915507

      Характеристики

      Производитель
      		Альбатрос
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		650x200x140
      Отверстие для перелива
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • «Элеганс-65» — раковина для ванной комнаты. Умывальник создан из санитарного фаянса, что обеспечивает его прочность, долговечность, простоту в уходе. Ширина и глубина чаши предотвращают расплёскивание воды. На широком пристенном бортике можно разместить мелкие принадлежности — мыльницу, косметические аксессуары.

        Преимущества

        • Экономия пространства
        • Простой и надежный монтаж
        • Нейтральный белый цвет
        • Устойчивость к царапинам и долговечность