Раковина Альбатрос Элеганс 65

Преимущества

Экономия пространства

Простой и надежный монтаж

Нейтральный белый цвет

Устойчивость к царапинам и долговечность

«Элеганс-65» — раковина для ванной комнаты. Умывальник создан из санитарного фаянса, что обеспечивает его прочность, долговечность, простоту в уходе. Ширина и глубина чаши предотвращают расплёскивание воды. На широком пристенном бортике можно разместить мелкие принадлежности — мыльницу, косметические аксессуары.