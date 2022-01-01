Раковина Альбатрос Элеганс 65
Арт. X16915507
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|650x200x140
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Отверстие для перелива
|Да
- «Элеганс-65» — раковина для ванной комнаты. Умывальник создан из санитарного фаянса, что обеспечивает его прочность, долговечность, простоту в уходе. Ширина и глубина чаши предотвращают расплёскивание воды. На широком пристенном бортике можно разместить мелкие принадлежности — мыльницу, косметические аксессуары.
Преимущества
- Экономия пространства
- Простой и надежный монтаж
- Нейтральный белый цвет
- Устойчивость к царапинам и долговечность