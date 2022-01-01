Раковина Альбатрос Уют 55
Арт. X16914648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|555x445x200
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Отверстие для перелива
|Да
- АЛЬБАТРОС Уют 55 Раковина. «Альбатрос» российская производственная компания, работающая на рынке продукции для ванных комнат более 7 лет, осуществляя выпуск продукции как под собственным брендом, так и под брендами компаний-заказчиков для реализации на условиях эксклюзивной поставки.
Преимущества
- Надежность
- Компактность